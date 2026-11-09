Cận cảnh cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị lũ cuốn sập

TPO - Gần 80 năm sau ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu nhân vật “chú bé loắt choắt” trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu vẫn chưa được tìm thấy. Việc lấy mẫu ADN thân nhân tại Khánh Hòa thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định nơi ông nằm lại.