Cận cảnh cầu trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị lũ cuốn sập

TPO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao đã gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản không chỉ là những đối tác tin cậy của hôm nay, mà có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác đồng sáng tạo; hợp tác đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
TPO - Cầu Tân Thành ở Tây Ninh bất ngờ bị gãy và sập khi máy cày kéo rơ-moóc chở máy xúc đi qua khiến phương tiện rơi xuống kênh. May mắn, sự cố không gây thương vong về người.
TPO - Sau vụ tai nạn tại mỏ đá khiến 2 người tử vong, Sở Công Thương Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp rà soát điều kiện an toàn, chấn chỉnh hoạt động khai thác và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
TPO - Ông Trần Trọng Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai - được Chủ tịch UBND TP Đồng Nai bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính - giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động quy định bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.
TPO - Một nữ tài xế điều khiển xe bán tải trên cao tốc Prenn - Liên Khương không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dù lực lượng CSGT liên tục hú còi và nhắc nhở.
TPO - Gần 80 năm sau ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu nhân vật “chú bé loắt choắt” trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu vẫn chưa được tìm thấy. Việc lấy mẫu ADN thân nhân tại Khánh Hòa thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định nơi ông nằm lại.
TPO - Trước dự báo mưa lớn tới 500 mm từ ngày 9 - 11/11, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở.
TPO - Gió lớn quật đổ cây xanh, cổng trên phố Tuy Hòa (Đắk Lắk) lúc đêm khuya. Địa phương này đang có cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở.
TPO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội đề xuất bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ trong năm lên 13 ngày.
TPO - Với tất cả đại biểu có mặt đồng ý, HĐND TP. Cần Thơ vừa thống nhất bầu bổ sung ông Trần Phú Lộc Thành - Giám đốc Sở Tài chính, làm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
TPO - Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tinh giản biên chế.
TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây sập một số vị trí mố cầu trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa), làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
TPO - Mưa lớn diện rộng từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 700 mm, khiến lũ trên các sông ở TP. Huế có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2.
TPO - Theo phương án đề xuất xây dựng mới chợ Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), chợ truyền thống sẽ được xây mới thành khối nhà 3 tầng, một tầng hầm với tổng diện tích lập quy hoạch gần 1.500 m2.