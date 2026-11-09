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Sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tinh giản biên chế.

Thu ngân sách hơn 3,33 triệu tỷ đồng

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 9/11, với 471/471 (94,2%) đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Theo Nghị quyết được thông qua, năm 2027, số thu ngân sách Nhà nước là hơn 3,33 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương hơn 1,77 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là hơn 1,55 triệu tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách Nhà nước được thông qua là hơn 4 triệu tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước hơn 739 nghìn tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

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Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách Nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương theo quy định.

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026, số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội cho phép bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

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Các khoản thu phân chia được thông qua.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa…

Nghị quyết cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

“Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và không sử dụng cho mục đích khác”, nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước.

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#cải cách tiền lương #dự toán ngân sách 2027 #điều chỉnh lương hưu #phụ cấp #trợ cấp bảo hiểm xã hội #Quốc hội #ngân sách nhà nước

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