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Mưa lớn gây sập cầu trên tuyến đường nối Khu kinh tế Nghi Sơn

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây sập một số vị trí mố cầu trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa), làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sáng 9/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa), cho biết trận mưa lớn từ đêm 8/11 khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây sập cầu tại Km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng.

Theo ông Nghĩa, sự cố khiến một số vị trí mố cầu bị sập, lớp bê tông nhựa mặt đường xuất hiện tình trạng nứt gãy. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực miền núi, từ đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn, có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

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Vị trí cầu bị sập mố.

“Cầu sập không gây thiệt hại về người và phương tiện, song ảnh hưởng đến việc đi lại. Mưa lớn từ tối 8/11 còn khiến hàng chục ngầm tràn qua các khe suối bị ngập, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Xã đã báo cáo UBND tỉnh để có phương án kiểm tra, khắc phục”, ông Nghĩa thông tin.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

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Cầu sập gây chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh Báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và chủ động sơ tán người dân sinh sống ở khu vực bãi sông.

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#sập cầu Thanh Kỳ #Nghi Sơn - Bãi Trành #mưa lớn Thanh Hóa #lũ quét Thanh Hóa #quốc lộ Nghi Sơn #ngập lụt Thanh Hóa

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