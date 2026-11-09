Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh

TPO - Mưa lớn sáng 9/11 cùng áp lực giao thông giờ cao điểm khiến hàng loạt tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện chôn chân, người dân chật vật nhích từng mét.
TPO - Với những gia đình đã gắn bó nhiều năm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), thông tin về việc rà soát, xử lý sai phạm theo Nghị quyết mới được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ đặt ra nỗi lo về nơi ở, mà còn là những trăn trở, tiếc nuối một nếp sống đã quen thuộc suốt nhiều năm.
TPO - Ngày 8/11, một chiếc trực thăng chữa cháy bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống sông Barito (Indonesia) khi đang lấy nước để dập cháy rừng. May mắn, cả ba thành viên phi hành đoàn đều an toàn.
TPO - Lionel Messi lại một lần nữa biến xứ sở cờ hoa thành sân khấu độc diễn của riêng mình. Với 26 pha lập công ở mùa giải 2026, siêu sao người Argentina chính thức bảo vệ thành công danh hiệu Chiếc giày Vàng MLS, sau khi đã thống trị giải đấu với 29 bàn vào năm 2025.
TPO - Hiện tượng nghịch nhiệt biến bầu khí quyển thành chiếc "nắp đậy" khổng lồ, giữ lại bụi mịn và khí độc ngay tầng không khí chúng ta hít thở.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.
TPO - Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại quảng trường trung tâm thành phố Krakow, miền nam Ba Lan hôm thứ Bảy (17/11), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 12 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn trọng thương và đưa đến bệnh viện.
TPO - Nguyễn Yến Trang, người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, được xướng tên trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng trong phần thi áo tắm tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng. Trên nền âm nhạc sôi động cùng màn biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng, các người đẹp tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn khỏi trại giam A2 - Bộ Công an, đã bị bắt giữ tại địa bàn xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Trong thế giới bóng đá, chúng ta đã quá quen với những màn chia tay ngập tràn hoa tươi và những tràng pháo tay tri ân kéo dài. Nhưng với những siêu sao mang cái tôi lớn, cái kết đôi khi chỉ là cánh cửa đóng sập một cách lạnh lùng.
TPO - 25 cô gái mang vẻ đẹp riêng bước vào đêm thi quyết định tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 7/11. Ai sẽ được gọi tên trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?
TPO - Sau nhiều năm triển khai, công trình tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cao khoảng 65 m tại khu vực chân núi Phước Lý (Đà Nẵng) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Pho tượng được tạc từ đá granit nguyên khối khai thác tại núi Cẩm Khê, gây chú ý bởi quy mô đồ sộ và kiến trúc độc đáo.
TPO - Trước câu hỏi ứng xử giả định không còn vương miện và sự quan tâm của công chúng, Đặng Thị Ngọc Lan nói điều khiến cô tự hào là vượt qua sự rụt rè, nỗi sợ đám đông. Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội xem kiến thức và những bài học từ Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trang theo mình suốt đời.
TPO - Ấn Độ thông báo thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay, với tầm bắn tối đa 500 km. Loại vũ khí mới có khả năng cơ động trên đường bay, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó phát hiện và đánh chặn hơn.