Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh

TPO - Với những gia đình đã gắn bó nhiều năm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), thông tin về việc rà soát, xử lý sai phạm theo Nghị quyết mới được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ đặt ra nỗi lo về nơi ở, mà còn là những trăn trở, tiếc nuối một nếp sống đã quen thuộc suốt nhiều năm.