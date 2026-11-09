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Lũ trên các sông ở Huế có thể vượt báo động 2

Ngọc Văn

TPO - Mưa lớn diện rộng từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 700 mm, khiến lũ trên các sông ở TP. Huế có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Sáng 9/11, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, Đài Khí tượng thủy văn thành phố vừa phát cảnh báo nguy cơ lũ trên các sông trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 12/11.

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Các hồ chứa tại Huế đã tiến hành điều tiết mức xả để phòng lũ, giảm lũ trước đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 - 12/11.

Hiện mực nước các sông lớn trên địa bàn biến đổi chậm, ở dưới báo động 1. Tuy nhiên, trong những ngày tới, lũ được dự báo có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Đợt mưa lớn này được dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 9 đến 12/11 phổ biến 300-500 mm, có nơi vượt 700 mm.

Trước nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND TP. Huế đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở bờ sông, suối và những nơi có thể bị chia cắt.

Các địa phương phải sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người mắc bệnh nền. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, kiên quyết ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở.

Đáng chú ý, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã triển khai phương án điều tiết nước để ứng phó đợt mưa lớn.

Từ chiều 8/11, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng dự kiến 190-230 m3/s, gồm 110-150 m3/s qua cống xả sâu và 80 m3/s qua nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 10h ngày 9/11, có thể đạt 900 m3/s. Hồ thủy điện A Lin B1 cũng tăng lưu lượng xả từ 8h cùng ngày, lưu lượng có thể đạt 500 m3/s.

Các hồ được yêu cầu điều tiết tăng dần lưu lượng, tránh xả đột biến, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong suốt đợt mưa lũ.

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#Mưa lớn Huế #lũ trên sông #báo động 2 #hồ Tả Trạch #thủy điện A Lưới #xả lũ #ngập lụt #sạt lở đất

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