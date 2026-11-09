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Xây mới chợ Kim Liên: Chuyển thành khối nhà 3 tầng, có hầm đỗ xe

Trần Hoàng

TPO - Theo phương án đề xuất xây dựng mới chợ Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), chợ truyền thống sẽ được xây mới thành khối nhà 3 tầng, một tầng hầm với tổng diện tích lập quy hoạch gần 1.500 m2.

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa công bố lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 dự án xây dựng mới chợ Kim Liên. Theo phương án đề xuất, chợ truyền thống sẽ được xây mới thành khối nhà 3 tầng, một tầng hầm với tổng diện tích lập quy hoạch gần 1.500 m2.

Theo đó, phường Kim Liên tiến hành niêm yết công khai đồ án nhằm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và người dân đối với Quy hoạch dự án Đầu tư xây dựng chợ Kim Liên tại số 23 phố Lương Định Của. Thời gian tiếp nhận ý kiến kéo dài 20 ngày, kể từ ngày 4/11/2026. Hồ sơ hiện được treo tại trụ sở UBND phường, khuôn viên chợ Kim Liên và cổng thông tin điện tử phường.

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Sơ đồ quy hoạch mặt bằng tầng 1 chợ Kim Liên sau cải tạo. Ảnh: UBND phường Kim Liên

Theo hồ sơ thiết kế, khu đất nghiên cứu dự án rộng 1.800 m2, trong đó diện tích lập quy hoạch trực tiếp là 1.473 m2. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 1.030 m2 (mật độ 70%), quy mô gồm 3 tầng nổi, 1 tum kỹ thuật và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn nổi đạt hơn 3.000 m2 với hệ số sử dụng đất 2,05 lần. Hơn 440 m2 còn lại dành cho hệ thống sân, đường bộ và cây xanh.

Phương án quy hoạch cho thấy mô hình hoạt động của chợ sẽ thay đổi so với hiện tại. Tầng hầm được dùng làm bãi đỗ xe và bố trí các phòng kỹ thuật. Không gian bán hàng tập trung ở tầng 1 và tầng 2, với các dãy ki-ốt sắp xếp quanh lối đi chung.

Tầng 3 của công trình được thiết kế thành một không gian đa năng rộng khoảng 433 m2, có thể sử dụng làm hội trường sức chứa 300 - 350 chỗ ngồi kèm khu vực phục vụ. Tầng tum trên cùng bố trí sân mái và hệ thống kỹ thuật. Không gian bên ngoài khối nhà có khu vực bán hàng ngoài trời, điểm tập kết rác thải và đường tiếp cận dành riêng cho xe chữa cháy.

Phiếu lấy ý kiến có các lựa chọn "đồng thuận" hoặc "chưa đồng thuận" đối với mục tiêu dự án và nội dung tổng mặt bằng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có văn bản giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan vụ đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm cho tiểu thương.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.

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#Chợ Kim Liên #Quy hoạch đô thị #Chợ truyền thống #Tiểu thương #Hà Nội

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