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Diễn biến mới vụ thịt đưa vào bếp ăn bán trú nhũn, bở 'vì lợn stress'

Trần Hoàng

TPO - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo khẩn giao các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ thịt lợn nhũn bở, kém chất lượng đưa vào bếp ăn bán trú Trường Mầm non Phương Liệt.

​Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND phường Phương Liệt chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng làm rõ phản ánh của phụ huynh về chất lượng thực phẩm cung cấp cho nhà trường.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em.

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Thịt lợn nhũn, bở đưa vào trường mầm non

​Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình tham gia giám sát công tác tiếp nhận thực phẩm buổi sáng tại Trường Mầm non Phương Liệt, Ban đại diện cha mẹ học sinh phát hiện một số lô thịt lợn nạc do đơn vị cung ứng có biểu hiện bất thường. Bằng quan sát và kiểm tra trực tiếp, miếng thịt nhũn, bở, màu sắc nhợt nhạt, và hoàn toàn mất độ đàn hồi tự nhiên.

​Đến sáng 5/11, thực phẩm nhập vào bếp ăn nhà trường tiếp tục có dấu hiệu bất thường tương tự. Lo ngại sức khỏe của học sinh bị ảnh hưởng, nhiều phụ huynh đã chủ động đón con về sớm trong ngày.

​Giải thích về hiện tượng này, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh (đơn vị cung cấp) cho rằng thịt bị nhũn bở là do phản ứng sinh hóa PSE (Pale, Soft, Exudative) xuất hiện khi con lợn "bị stress trước khi giết mổ", kết hợp với việc thoát nhiệt kém ở các phần thịt nạc mỏng, mông làm biến tính protein.

​Lời giải thích từ phía doanh nghiệp không nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám sát nhà trường đã lập biên bản, yêu cầu thu hồi số thực phẩm bất thường và niêm phong mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để phân tích chuyên sâu. Kết quả kiểm nghiệm dự kiến sẽ có vào ngày 16/11.

​Nhằm bảo đảm an toàn cho các bữa ăn bán trú, Trường Mầm non Phương Liệt đã quyết định chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh và chuyển sang hợp tác với nhà cung ứng mới từ ngày 6/11.

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#Trường Mầm non Phương Liệt #UBND TP Hà Nội #An toàn thực phẩm #Bữa ăn bán trú #Thịt lợn kém chất lượng

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