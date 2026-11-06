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Giáo dục

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Cháy trường khiến nam sinh lớp 6 tử vong, Sở Giáo dục Hà Nội lí giải việc học tạm

Hà Linh

TPO - Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sáng 6/11, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận, vụ cháy Trường THCS Kim Liên khiến 1 học sinh tử vong. Cơ quan chức năng rà soát, không có cháu nào bị thương.

Sáng nay 6/11, một ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại địa điểm Trường THCS Kim Liên học tạm ở phố Hoàng Tích Trí, không khí u ám vẫn bao trùm. Ở cổng trường, lực lượng chức năng bố trí bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng làm việc. Một học sinh của trường quay lại xin phép lấy xe đạp nhưng thời điểm này vẫn chưa thể vào bên trong.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quốc Toản nói rằng, trong tối 5/11, lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, các đoàn thể cùng đại diện phường Kim Liên (nơi quản lý trường học), phường Yên Sở (nơi gia đình học sinh cư trú) và nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh nạn nhân.

Trước mắt, nhà trường và các đơn vị tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu và giải quyết những công việc khác theo đề nghị của gia đình.

"Đây là sự việc đau lòng, không may xảy ra. Nguyên nhân sự việc, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Phía ngành Giáo dục đã chỉ đạo nhà trường, ổn định tinh thần thầy cô giáo, học sinh để sớm quay lại nhịp học tập", ông Toản nói.

Ông Toản cũng cho biết, theo thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội nắm được, ngoài một học sinh tử vong, không có học sinh nào khác bị thương. Khi xảy ra sự việc, thầy cô, nhân viên nhà trường hướng dẫn học sinh chạy ra ngoài và sang trường học bên cạnh để lánh nạn. Các dãy nhà tạm một tầng nên khi có sự cố, học sinh nhanh chóng chạy thoát được ra ngoài.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội chia sẻ thêm, sau vụ cháy, nhiều em học sinh mất hết sách vở. Để các em có sách vở quay lại học tập, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị cung ứng sách giáo khoa hỗ trợ toàn bộ sách, vở cho học sinh. Phường Kim Liên sẽ rà soát, lập danh sách học sinh bị thiệt hại để tiếp nhận và triển khai hỗ trợ.

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Học sinh chạy sang sân trường Tiểu học Kim Liên lánh nạn sau vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên.

Không dạy tạm ở nơi chưa an toàn

Không chỉ khắc phục hậu quả trước mắt, vụ cháy tại điểm học tạm Trường THCS Kim Liên còn đặt ra yêu cầu rà soát điều kiện an toàn tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những địa điểm được sử dụng làm nơi học tạm trong thời gian trường xây dựng, cải tạo, tránh để những sự việc đau lòng xảy ra.

Theo ông Toản, thực hiện chỉ đạo của thành phố, chiều 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tất cả xã, phường rà soát điều kiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó yêu cầu "tuyệt đối không dạy học tại điều kiện chưa đảm bảo an toàn" và báo cáo tình hình trước ngày 15/11.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, ngành giáo dục sẽ có bức tranh tổng thể để đưa ra những chỉ đạo cụ thể hơn.

Trước những thông tin sau vụ cháy, Sở này mới có văn bản chỉ đạo rà soát là “mất bò mới lo làm chuồng”, ông Toản nói: “Đây là văn bản nhắc lại”. Từ đầu năm học, ngành đã chỉ đạo các nhà trường kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trong đó yêu cầu kiểm tra hệ thống điện, cây xanh, an ninh trường học và các yếu tố liên quan đến an toàn.

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Bên trong Trường THCS Kim Liên sáng 6/11, cơ quan chức năng đang làm việc.

Trả lời câu hỏi về việc vì sao các dự án xây dựng trường học không triển khai theo hình thức xây dựng cuốn chiếu hoặc có giải pháp khác để hạn chế tình trạng học sinh phải đi học tạm ở những dãy nhà mái tôn, ông Toản cho rằng điều này phụ thuộc vào từng dự án.

Có những công trình, các hạng mục xây dựng gắn kết với nhau về mặt kỹ thuật, không thể phá dỡ hoặc thi công riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, đây là vấn đề kỹ thuật chuyên môn xây dựng.

Đối với Trường THCS Kim Liên, trước khi sáp nhập có tên là Trường THCS Đống Đa, tại phố Lương Định Của, cơ sở vật chất xây dựng trước đó hàng chục năm đã cũ nên năm học này được đầu tư xây mới.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND phường có trách nhiệm kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Việc xây dựng trường lớp hiện nay cũng thuộc thẩm quyền của các phường, xã.

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Khói cuồn cuộn bốc lên từ các dãy phòng học tạm

Trước đó, tối 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trước mắt tổ chức phương án học trực tuyến, bảo đảm chương trình giáo dục của học sinh không bị gián đoạn.

Địa phương đồng thời cần chủ động xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp, tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất để học sinh có nơi học ổn định trong suốt thời gian trường xây dựng trường mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng có báo cáo Bộ GD&ĐT về vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

UBND phường Kim Liên đã chỉ đạo Trường THCS Kim Liên tạm dừng dạy học trực tiếp tại điểm học tạm, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy. Địa điểm học tạm sau vụ cháy cũng sẽ không sử dụng để cho học sinh quay lại trường học.

Trưa 5/11, xảy ra vụ cháy tại các dãy phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên (Hà Nội) khiến 1 nam sinh lớp 6 tử vong.

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#cháy trường Kim Liên #Trường THCS Kim Liên #học sinh lớp 6 #Phạm Quốc Toản #an toàn trường học #Sở GD&ĐT Hà Nội

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