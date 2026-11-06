TPHCM yêu cầu đổi tên trường có chữ 'quốc tế', 'quốc gia' gây hiểu nhầm

TPO - Các trường ở TPHCM thuộc diện rà soát phải nêu lý do khi đề xuất giữ tên hoặc đổi tên. Nếu việc dùng những cụm từ như “quốc tế”, “quốc gia” có thể khiến phụ huynh, học sinh hiểu nhầm về nhà trường, trường phải làm thủ tục đổi tên trước ngày 17/9/2027.

Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã có văn bản hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thực hiện Nghị định của Chính phủ.

Sở đề nghị các trường tự rà soát tên gọi, đồng thời hướng dẫn thủ tục đối với cơ sở giáo dục tư thục và làm rõ thẩm quyền quản lý hoạt động giáo dục của từng cấp.

Theo nghị định của Chính phủ, các tên trường cần xem xét gồm tên có chữ “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, tên nước ngoài hoặc những từ, cụm từ mang ý nghĩa tương tự. Trường phải đổi tên nếu cách sử dụng những từ này có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý của trường, phạm vi trường được phép hoạt động hoặc việc trường có được Nhà nước bảo trợ hay không.

Những cụm từ như “quốc tế”, “quốc gia” có thể khiến phụ huynh, học sinh hiểu nhầm. Ảnh minh họa: AI

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị cơ quan chuyên môn về giáo dục các cấp lập danh sách trường cần rà soát và triển khai bằng văn bản đến từng đơn vị. Khi báo cáo, trường đề xuất giữ tên hiện tại hoặc làm thủ tục đổi tên, đồng thời nêu rõ lý do lựa chọn. Với trường phải đổi tên, thời hạn thực hiện là 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, tức trước ngày 17/9/2027.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có thẩm quyền quyết định đổi tên trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông nhiều cấp có cấp học cao nhất là THCS. Với trường THPT hoặc trường nhiều cấp có cấp học cao nhất là THPT, thẩm quyền này thuộc Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định việc đổi tên trường THPT chuyên, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật và các trường từ mầm non đến THPT do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập.

Khi chọn tên mới, trường phải bảo đảm tên gọi thể hiện đúng loại hình, cấp học, vị trí pháp lý và phạm vi hoạt động. Tên mới cũng phải tránh trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên trường khác cùng cấp học, cùng địa bàn quản lý của cơ quan có thẩm quyền thành lập trường. Việc đổi tên phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên và người lao động.

Cũng theo công văn, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tư thục được thành lập trước ngày 1/1/2026, có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đề nghị thành lập, phải hoàn tất thủ tục thành lập tổ chức kinh tế trước ngày 1/1/2027.

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục, cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cấp có thẩm quyền. Tổ chức kinh tế mới sẽ trở thành nhà đầu tư của trường, kế thừa quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư trước đó. Tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm nhà trường tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người học, giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động.