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Kiểm tra việc vận động phụ huynh đóng tiền tổ chức 20/11

Huỳnh Thủy

TPO - Thông báo vận động phụ huynh đóng 30.000 đồng/học sinh để tổ chức chương trình 20/11 tại một trường học ở Đắk Lắk gây nhiều ý kiến trái chiều.

Sáng 7/11, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nắm được thông tin trên mạng xã hội về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thông báo vận động phụ huynh đóng góp để tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền địa phương không có chủ trương hay chỉ đạo về việc vận động phụ huynh đóng góp khoản tiền nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ sự việc. Nếu phát hiện sai phạm, địa phương sẽ chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

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Thông báo vận động phụ huynh đóng 30.000 đồng để tổ chức ngày 20/11 gây tranh luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo của Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc vận động đóng góp 30.000 đồng/phụ huynh nhằm hỗ trợ tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo nội dung thông báo, khoản tiền này được sử dụng để phục vụ các hoạt động của chương trình, trong đó có chuẩn bị nước uống, giao lưu, tri ân và các nội dung xã hội hóa.

Đáng chú ý, thông báo còn đề cập thành phần khách mời gồm lãnh đạo UBND xã, đại diện Phòng Văn hóa và lãnh đạo doanh nghiệp. Thông báo này được chia sẻ trên mạng xã hội, tạo ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng mức đóng góp 30.000 đồng/học sinh không phải số tiền quá lớn. Nếu được sử dụng đúng mục đích, khoản tiền này có thể góp phần giúp nhà trường tổ chức chương trình tri ân thầy cô chu đáo, ý nghĩa.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh cho rằng vấn đề không nằm ở số tiền nhiều hay ít mà ở mục đích và nguyên tắc vận động đóng góp. Một tài khoản đặt vấn đề, nếu có hàng nghìn học sinh cùng đóng góp thì tổng số tiền không hề nhỏ.

Điều phụ huynh muốn biết là các em có được tham gia liên hoan hay không, khoản tiền được sử dụng cụ thể vào những nội dung nào, tránh tình trạng tiền đóng góp của học sinh lại chủ yếu phục vụ hoạt động ăn uống, vui chơi của người lớn.

Ở góc nhìn khác, một số người tự nhận là giáo viên cũng bày tỏ tâm tư trước câu chuyện này. Một giáo viên đang công tác tại trường tư chia sẻ cảm giác tổn thương khi đọc những tranh luận liên quan đến việc vận động kinh phí tri ân ngày 20/11.

Theo người này, giáo viên không phải ai cũng mong muốn được tri ân bằng những buổi tiệc hay khoản tiền đóng góp từ phụ huynh. Nhiều người chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình sau những ngày làm việc vất vả.

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#Đóng tiền 20/11 #phụ huynh #học sinh #Đắk Lắk #xã Ea Kar #Ngày Nhà giáo Việt Nam #vận động đóng góp #kiểm tra trường học

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