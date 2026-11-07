Huy động giáo viên dạy thêm giờ nhưng ‘nợ’ tiền suốt hai năm

TPO - 26 giáo viên Trường THCS Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) chưa được thanh toán gần 1,5 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ trong hai năm học. Có người đang chờ nhận khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 7/11, ông Đỗ Đặng Toàn, giáo viên Trường THCS Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, 26 giáo viên của trường vẫn chưa được thanh toán tiền dạy thêm giờ trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền này phát sinh từ việc giáo viên phải dạy vượt định mức do nhà trường thiếu biên chế, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết vì địa phương không cân đối được kinh phí.

“Trường THCS Ba Tơ hiện có 927 học sinh. Trong hai năm học vừa qua, do thiếu biên chế giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường phải phân công 26 giáo viên đảm nhận thêm tiết dạy để bảo đảm chương trình, đồng thời thực hiện giảng dạy hòa nhập cho học sinh khuyết tật”, ông Toàn nói.

Trường THCS Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo định mức 19 tiết/tuần, giáo viên phải hoàn thành số tiết giảng dạy được phân công. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, nhiều thầy cô phải đảm nhận số tiết vượt định mức khá lớn. Riêng ông Toàn, năm học 2024-2025 được phân công dạy thêm 113 tiết; năm học 2025-2026 tiếp tục dạy thêm 36 tiết.

Không chỉ ông Toàn, 25 giáo viên khác của trường cũng phải dạy thêm giờ theo phân công của Ban Giám hiệu.

“Năm học 2024-2025, số tiết dạy vượt giờ của mỗi giáo viên dao động từ 86 đến 178 tiết. Sang năm học 2025-2026, số tiết dạy vượt từ 35 đến 118 tiết/người”, ông Toàn thông tin.

Việc dạy thêm giờ giúp nhà trường duy trì chương trình học trong điều kiện thiếu giáo viên. Tuy nhiên, khoản tiền công tương ứng với số tiết dạy thêm giờ lại chưa được thanh toán.

Theo báo cáo của Trường THCS Ba Tơ gửi UBND xã Ba Tơ, tổng số tiền dạy thêm giờ và phụ cấp chưa chi trả cho 26 giáo viên lên đến gần 1,5 tỷ đồng. “Khoản tiền chưa được thanh toán của mỗi giáo viên dao động từ khoảng 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng”, ông Toàn nói nói thêm.

Theo quy định, giáo viên dạy thêm giờ sẽ được thanh toán các khoản chi phí liên quan khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025 đến nay, 26 giáo viên vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Trước tình trạng trên, nhiều giáo viên đã kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường. Trường THCS Ba Tơ cũng có tờ trình gửi UBND xã, đề nghị bố trí kinh phí thanh toán nhưng chưa được giải quyết.

Ông Đỗ Đặng Toàn, giáo viên Trường THCS Ba Tơ chia sẻ thông tin về tình trạng nợ tiền dạy vượt giờ ở Trường THCS Ba Tơ.

Theo ông Toàn, phần lớn giáo viên đã lập gia đình, có nhiều khoản chi tiêu trong cuộc sống. Việc dạy thêm giờ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, trong khi khoản tiền này bị nợ kéo dài, khiến tâm lý và tinh thần làm việc của giáo viên bị ảnh hưởng.

Ông Đinh Trọng Thành - Chủ tịch UBND xã Ba Tơ xác nhận, địa phương đã nhận được đơn kiến nghị của Trường THCS Ba Tơ liên quan đến khoản tiền dạy thêm giờ của giáo viên từ năm 2024 đến năm 2026.

Theo ông Thành, kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên được lấy từ nguồn cân đối, không phải nguồn dự toán. Trước đây, khi có nguồn vượt thu, địa phương sẽ cân đối để chi trả khoản tiền này. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách xã gặp khó khăn do hụt thu, dẫn đến việc chưa có nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên.

“Tôi biết giáo viên Trường THCS Ba Tơ bức xúc vì chưa được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Tuy nhiên, hiện xã đang hụt thu, năm nay chỉ mới thu được 54% nên không có kinh phí để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên Trường THCS Ba Tơ. Xã cũng đã nhiều lần kiến nghị với Sở Tài chính, nhưng theo quy định, Sở Tài chính sẽ không cấp kinh phí để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên tại Trường THCS Ba Tơ”, ông Thành cho biết.