Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển sinh đại học 2027: Tinh giản tối đa phương thức xét tuyển

NGHIÊM HUÊ ​

TP - Năm 2027 dự kiến tuyển sinh đại học (ĐH) sẽ có những điều chỉnh tác động tới thí sinh và các trường. Đứng trước áp lực bảo đảm công bằng thực chất và chuẩn hóa quy trình xét tuyển, Bộ GD&ĐT chủ trương tinh giản tối đa phương thức xét tuyển, siết chặt trần điểm cộng ưu tiên và chuẩn hóa danh mục mã ngành đào tạo.

Chấm dứt xé lẻ chỉ tiêu

Nhiều mùa tuyển sinh gần đây, trường ĐH mở ra hàng chục phương thức xét tuyển khác nhau. Có cơ sở đào tạo áp dụng đến 5-7 phương thức trong cùng một ngành, chia nhỏ chỉ tiêu thành từng phần hạn hẹp. Hệ quả trực tiếp là điểm chuẩn xét tuyển bị đẩy lên cao bất thường, do chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT ngày càng thu hẹp, tạo tâm lí bất an diện rộng.

Để chấn chỉnh, định hướng tuyển sinh năm 2027, Bộ GD&ĐT đặt trọng tâm vào việc chuẩn hóa và tinh gọn triệt để danh mục phương thức xét tuyển. Bộ dự kiến giữ 11 phương thức cốt lõi có căn cứ đánh giá năng lực khoa học và chuẩn mực (năm 2026 là 19 phương thức) với nguyên tắc một ngành đào tạo không được phân mảnh chỉ tiêu qua quá nhiều cánh cửa phụ.

Việc siết chặt này buộc các trường ĐH phải tái cấu trúc toàn diện đề án tuyển sinh, chuyển dịch trọng tâm từ số lượng sang chất lượng nguồn tuyển. Khi các phương thức được gọt giũa rõ ràng, mặt bằng chỉ tiêu dành cho các kì thi chuẩn hóa chung và thi tốt nghiệp sẽ trở về vị trí chủ đạo, bảo đảm một sân chơi công bằng cho mọi đối tượng thí sinh.

Siết chứng chỉ

Bộ GD&ĐT dự kiến năm 2027 không cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ và thành tích học sinh giỏi.

Động thái này nhằm đưa chứng chỉ ngoại ngữ về đúng thực chất đối với những ngành đào tạo ngôn ngữ hoặc năng lực ngoại ngữ vượt trội, thay vì trở thành «tấm vé vàng» vạn năng làm biến dạng phổ điểm chuẩn.

Thực tế điều chỉnh đã bắt đầu diễn ra tại các trường ĐH lớn. Trong định hướng tuyển sinh năm 2027 đã công bố, ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm thi đánh giá năng lực; thay vào đó, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (từ IELTS 5.5 trở lên) chỉ còn được xem xét quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc sử dụng làm điểm thưởng trong xét tuyển. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân nhắn nhủ, thí sinh bám sát những thông tin tuyển sinh năm 2027 đã được nhà trường công bố vừa qua để chuẩn bị các điều kiện xét tuyển phù hợp.

1.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Ngày hội tuyển sinh tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội Ảnh: DUY PHẠM

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng đã có thông báo một số nội dung dự kiến sẽ điều chỉnh liên quan đến tuyển sinh năm 2027. Trường dự kiến tăng cường xét tuyển sinh độc lập theo ngành đào tạo, theo chương trình đào tạo, thay thế xét tuyển theo một số nhóm ngành.

Đối với ngành Thiết kế Nội thất, trường xét tuyển theo các tổ hợp xét tuyển V00 (Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật); V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật); V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ mĩ thuật). Thời gian làm bài môn thi Hình họa mĩ thuật (thuộc tổ hợp môn H00, H02) dự kiến được điều chỉnh thành 210 phút.

Trường ĐH Kiến trúc thông báo sớm để các thí sinh xét tuyển năm 2027 có thêm thông tin, chủ động lựa chọn nguyện vọng và có thời gian chuẩn bị cho việc xét tuyển, nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Kì thi riêng co cụm về các trường ĐH lớn

Bên cạnh điều chỉnh phương án xét tuyển, một số trường ĐH cũng bắt đầu công bố những thay đổi trong tổ chức các kì thi riêng năm 2027.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông tin, điểm mới nổi bật của kì thi đánh giá năng lực năm 2027 là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên máy tính.

Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng kí; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng kí tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Theo nhà trường, hình thức này góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lí bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lí dữ liệu kì thi, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh ĐH.

2.jpg
Sinh viên ngành y khoa thực hành Ảnh: NTCC

Năm 2027, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức thi đánh giá tư duy tại 11 tỉnh, thành phố với dự kiến khoảng 60.000 lượt thi cho 3 đợt thi.

Trước xu hướng thu hẹp xét tuyển học bạ đơn thuần và siết điểm cộng chứng chỉ, câu hỏi đặt ra là liệu các kì thi tuyển sinh riêng có bị cắt giảm. Minh chứng từ kế hoạch tuyển sinh đã được các cơ sở đào tạo công bố cho thấy, các kì thi riêng của các trường ĐH lớn hoàn toàn không suy giảm về quy mô và vai trò, mà trái lại đang trở thành thước đo sàng lọc học thuật chủ chốt, song hành cùng kì thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Trong đó, ĐH này định hướng xét tuyển tổng hợp theo một khung công thức thống nhất trong toàn hệ thống các trường trực thuộc, trong đó kết quả kì thi đánh giá năng lực là tiêu chí chiếm tỉ trọng cao.

Bộ GD&ĐT dự kiến công bố quy chế tuyển sinh ĐH năm 2027 trong tháng 11. Các chuyên gia nhắn nhủ tới thí sinh xét tuyển năm tới cần nắm chắc các quy định của Bộ GD&ĐT, của cơ sở đào tạo để không mất cơ hội vào ngành yêu thích.

Tuy nhiên, thị trường khảo thí sẽ thanh lọc triệt để tình trạng các trường nhỏ tự tổ chức kì thi cục bộ, manh mún, thay vào đó là sự tập trung vào các kì thi chuẩn hóa quy mô lớn: Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, đánh giá năng lực của 2 ĐH quốc gia, cùng bài thi chuyên biệt của khối sư phạm.

Một điểm thay đổi quan trọng tác động trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh năm 2027 là việc chuẩn hóa lại bảng danh mục ngành đào tạo bậc. Nhiều ngành học được rà soát, sáp nhập hoặc thay đổi tên gọi để bám sát yêu cầu phát triển mới. Sự chuyển dịch này tiềm ẩn nguy cơ thí sinh tra cứu điểm chuẩn của các năm trước nhưng đối chiếu sai mã ngành hoặc nhầm lẫn giữa định hướng nghiên cứu và ứng dụng.

Để tránh những sai sót đáng tiếc trong khâu đặt nguyện vọng, các trường ĐH có trách nhiệm công bố sớm bảng chuyển đổi tương đương giữa chương trình cũ và mới, đi kèm chuẩn đầu ra và tổ hợp xét tuyển cụ thể. Đối với thí sinh, kĩ năng chủ động tìm hiểu thông tin trực tiếp từ đề án tuyển sinh chính thức của từng trường, đối chiếu kĩ lưỡng năng lực bản thân với cấu trúc chương trình đào tạo là yêu cầu bắt buộc.

Xem thêm

#Tuyển sinh đại học 2027 #Bộ Giáo dục và Đào tạo #Phương thức xét tuyển đại học #Kỳ thi đánh giá năng lực #Kỳ thi đánh giá tư duy

Cùng chuyên mục

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội) hướng dẫn học sinh trong việc an toàn trên không gian mạng Ảnh: NVCC

Dùng đề thi chung: Có chấm dứt tình trạng học bạ ảo?

TP - Theo ý kiến giáo viên, nếu khâu đề thi, coi thi và chấm chưa đồng bộ, trong khi các địa phương hướng tới xét tuyển lớp 10, tuyển sinh đại học vẫn xét học bạ, thì điểm số vẫn khó phản ánh đầy đủ chất lượng dạy và học.

Theo người dân, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường

Kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khi xảy ra cháy ở trường học

TPO - Rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn. Vậy khi có đám cháy xảy ra ở khu vực trường học, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thế nào?

HSK 3.0 áp dụng từ 13/12: Người mới học tiếng Trung nên bắt đầu thế nào?

HSK 3.0 áp dụng từ 13/12: Người mới học tiếng Trung nên bắt đầu thế nào?

Khi ngày càng nhiều người lựa chọn tiếng Trung để mở rộng cơ hội học tập và công việc, kỳ thi HSK cũng chuẩn bị bước sang phiên bản 3.0 từ ngày 13/12/2026 với những yêu cầu mới về kỹ năng. Người mới bắt đầu cần thay đổi cách tiếp cận và xây dựng lộ trình học như thế nào để thích ứng?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe