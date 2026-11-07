Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Sau Olympia, du học Anh mở thêm lựa chọn cho người trẻ tài năng

P.V

Trong nhiều năm, Úc là điểm đến gắn liền với hành trình du học của nhiều nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Những năm gần đây, học bổng từ Đại học Greenwich mở thêm cơ hội học tập tại Anh Quốc, bên cạnh lựa chọn theo học chương trình quốc tế tại Greenwich Việt Nam.

Sau mỗi mùa Đường lên đỉnh Olympia, hành trình học tập của các thí sinh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh thành tích tại sân chơi kiến thức, lựa chọn đại học và định hướng tương lai của các nhà vô địch cũng trở thành chủ đề được chú ý.

Nếu trước đây, Úc thường được nhắc đến như điểm đến quen thuộc của các quán quân Olympia, thì hiện nay, những lựa chọn sau cuộc thi đã đa dạng hơn. Trần Thế Trung (Quán quân năm 2019) và Trần Bùi Bảo Khánh (Quán quân năm 2025) là những cái tên có thể nhắc đến khi lựa chọn học tập tại Việt Nam. Trong khi đó, học bổng từ Đại học Greenwich mang đến thêm cơ hội học tập tại Anh, góp phần đưa Vương quốc Anh trở thành một lựa chọn đáng chú ý bên cạnh điểm đến quen thuộc trước đây.

Sau chiến thắng năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam
Sau chiến thắng năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam

Thêm lựa chọn du học Anh sau hành trình Olympia

Từ năm 2024, Đại học Greenwich trở thành trường đại học Anh Quốc đầu tiên đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia, trao học bổng và cơ hội học tập tại Anh cho các thí sinh Chung kết năm. Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba chương trình được triển khai, ghi nhận thành tích của những học sinh nổi bật tại sân chơi trí tuệ có lịch sử 26 năm

Trong mùa đầu tiên trao học bổng năm 2024, thí sinh Trần Trung Kiên – Quý quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024, khi đó là học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên – đã nhận học bổng 100% học phí và một năm hỗ trợ chỗ ở tại Đại học Greenwich, London.

Từ tháng 9/2025, Trung Kiên theo học ngành Computer Science (Khoa học máy tính, chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Greenwich
Từ tháng 9/2025, Trung Kiên theo học ngành Computer Science (Khoa học máy tính, chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Greenwich

Cơ hội học tập tại Anh tiếp tục được duy trì qua các mùa Olympia tiếp theo, thêm một lựa chọn cho những học sinh có thành tích nổi bật. Nếu trước đây, nhắc đến hành trình du học của các nhà vô địch Olympia, nhiều người thường nghĩ đến Úc, thì học bổng từ Đại học Greenwich đã đưa Anh Quốc trở thành một điểm đến đáng chú ý trong câu chuyện hậu cuộc thi.

Quán quân năm thứ 2026 - Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ dự định du học Anh

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức – học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – đã giành ngôi vị Quán quân. Bên cạnh thành tích tại cuộc thi, định hướng học tập sau tốt nghiệp của nam sinh cũng thu hút sự quan tâm.

Chia sẻ sau Chung kết, Anh Đức cho biết đang nghiêng về phương án du học Anh, dù vẫn cân nhắc thêm những lựa chọn khác. Với niềm yêu thích lịch sử và văn hóa, môi trường học tập tại Vương quốc Anh – nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và di sản văn hóa – có thể đem đến cho Anh Đức những trải nghiệm phù hợp với mối quan tâm của mình. Được thành lập năm 1890, Đại học Greenwich cũng sở hữu bề dày lịch sử hơn 130 năm. Sự quan tâm của Anh Đức là một gợi mở về sức hút của Vương quốc Anh đối với những học sinh đang tìm kiếm môi trường học tập quốc tế.

Ngày 1/11/2026, tại lễ trao học bổng dành cho bốn thí sinh Chung kết năm, Đoàn Lê Anh Đức được trao học bổng du học Anh trị giá hơn 67.000 bảng Anh, tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng. Suất học bổng tạo điều kiện để Anh Đức có thêm cơ hội theo đuổi dự định học tập tại Anh Quốc sau khi tốt nghiệp THPT.

Quán quân Đoàn Lê Anh Đức cùng người thân nhận học bổng từ Đại học Greenwich
Quán quân Đoàn Lê Anh Đức cùng người thân nhận học bổng từ Đại học Greenwich

Cả bốn thí sinh nhận học bổng 100% tại Greenwich Việt Nam

Bên cạnh suất học bổng du học Anh, cả bốn thí sinh góp mặt tại Chung kết năm 2026 gồm Đoàn Lê Anh Đức, Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đều nhận học bổng 100% học phí để theo học các chương trình cử nhân tại Greenwich Việt Nam. Mỗi suất học bổng có giá trị hơn 450 triệu đồng.

Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết giữa Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), triển khai từ năm 2009. Sinh viên có thể theo học tại một trong bốn cơ sở ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, tiếp cận chương trình đào tạo của Đại học Greenwich ngay tại Việt Nam.

Với học bổng này, cả bốn thí sinh có thêm phương án học tập trong môi trường giáo dục quốc tế mà không nhất thiết phải chuyển sang sinh sống tại nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Tìm hiểu thêm về môi trường học tập quốc tế tại Greenwich Việt Nam: http://s.ldplink.me/greenwichbtp

Từ lựa chọn học tập ở nước ngoài đến chương trình quốc tế tại Việt Nam, hành trình sau Olympia cho thấy người trẻ có nhiều hướng đi để tiếp tục phát triển sau khi rời sân chơi kiến thức. Mỗi lựa chọn cần được cân nhắc dựa trên ngành học, môi trường đào tạo, điều kiện cá nhân và mục tiêu dài hạn.

Từ học bổng du học Anh dành cho Quán quân Đoàn Lê Anh Đức đến hành trình học tập tại Đại học Greenwich của Trần Trung Kiên, những câu chuyện sau Olympia cho thấy Vương quốc Anh đang trở thành một điểm đến đáng chú ý bên cạnh các lựa chọn học tập quen thuộc. Trong khi đó, học bổng tại Greenwich Việt Nam dành cho cả bốn thí sinh Chung kết năm cũng mang đến thêm phương án tiếp cận chương trình giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.

#Đường lên đỉnh Olympia

Cùng chuyên mục

Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, Hà Nội: Phụ huynh mong muốn gì?

Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, Hà Nội: Phụ huynh mong muốn gì?

TPO - Những phòng học tạm lợp tôn, không gian chật hẹp, lối đi zích zắc, một số thiết bị điện do phụ huynh tự thuê lắp đặt, cải tạo... là mô tả của phụ huynh có con theo học ở Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), nơi vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Ngày hội tuyển sinh tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội Ảnh: DUY PHẠM

Tuyển sinh đại học 2027: Tinh giản tối đa phương thức xét tuyển

TP - Năm 2027 dự kiến tuyển sinh đại học (ĐH) sẽ có những điều chỉnh tác động tới thí sinh và các trường. Đứng trước áp lực bảo đảm công bằng thực chất và chuẩn hóa quy trình xét tuyển, Bộ GD&ĐT chủ trương tinh giản tối đa phương thức xét tuyển, siết chặt trần điểm cộng ưu tiên và chuẩn hóa danh mục mã ngành đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội) hướng dẫn học sinh trong việc an toàn trên không gian mạng Ảnh: NVCC

Dùng đề thi chung: Có chấm dứt tình trạng học bạ ảo?

TP - Theo ý kiến giáo viên, nếu khâu đề thi, coi thi và chấm chưa đồng bộ, trong khi các địa phương hướng tới xét tuyển lớp 10, tuyển sinh đại học vẫn xét học bạ, thì điểm số vẫn khó phản ánh đầy đủ chất lượng dạy và học.

Theo người dân, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường

Kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khi xảy ra cháy ở trường học

TPO - Rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn. Vậy khi có đám cháy xảy ra ở khu vực trường học, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thế nào?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe