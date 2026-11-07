Sau Olympia, du học Anh mở thêm lựa chọn cho người trẻ tài năng

Trong nhiều năm, Úc là điểm đến gắn liền với hành trình du học của nhiều nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Những năm gần đây, học bổng từ Đại học Greenwich mở thêm cơ hội học tập tại Anh Quốc, bên cạnh lựa chọn theo học chương trình quốc tế tại Greenwich Việt Nam.

Sau mỗi mùa Đường lên đỉnh Olympia, hành trình học tập của các thí sinh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh thành tích tại sân chơi kiến thức, lựa chọn đại học và định hướng tương lai của các nhà vô địch cũng trở thành chủ đề được chú ý.

Nếu trước đây, Úc thường được nhắc đến như điểm đến quen thuộc của các quán quân Olympia, thì hiện nay, những lựa chọn sau cuộc thi đã đa dạng hơn. Trần Thế Trung (Quán quân năm 2019) và Trần Bùi Bảo Khánh (Quán quân năm 2025) là những cái tên có thể nhắc đến khi lựa chọn học tập tại Việt Nam. Trong khi đó, học bổng từ Đại học Greenwich mang đến thêm cơ hội học tập tại Anh, góp phần đưa Vương quốc Anh trở thành một lựa chọn đáng chú ý bên cạnh điểm đến quen thuộc trước đây.

Sau chiến thắng năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam

Thêm lựa chọn du học Anh sau hành trình Olympia

Từ năm 2024, Đại học Greenwich trở thành trường đại học Anh Quốc đầu tiên đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia, trao học bổng và cơ hội học tập tại Anh cho các thí sinh Chung kết năm. Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba chương trình được triển khai, ghi nhận thành tích của những học sinh nổi bật tại sân chơi trí tuệ có lịch sử 26 năm

Trong mùa đầu tiên trao học bổng năm 2024, thí sinh Trần Trung Kiên – Quý quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024, khi đó là học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên – đã nhận học bổng 100% học phí và một năm hỗ trợ chỗ ở tại Đại học Greenwich, London.

Từ tháng 9/2025, Trung Kiên theo học ngành Computer Science (Khoa học máy tính, chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Greenwich

Cơ hội học tập tại Anh tiếp tục được duy trì qua các mùa Olympia tiếp theo, thêm một lựa chọn cho những học sinh có thành tích nổi bật. Nếu trước đây, nhắc đến hành trình du học của các nhà vô địch Olympia, nhiều người thường nghĩ đến Úc, thì học bổng từ Đại học Greenwich đã đưa Anh Quốc trở thành một điểm đến đáng chú ý trong câu chuyện hậu cuộc thi.

Quán quân năm thứ 2026 - Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ dự định du học Anh

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức – học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – đã giành ngôi vị Quán quân. Bên cạnh thành tích tại cuộc thi, định hướng học tập sau tốt nghiệp của nam sinh cũng thu hút sự quan tâm.

Chia sẻ sau Chung kết, Anh Đức cho biết đang nghiêng về phương án du học Anh, dù vẫn cân nhắc thêm những lựa chọn khác. Với niềm yêu thích lịch sử và văn hóa, môi trường học tập tại Vương quốc Anh – nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và di sản văn hóa – có thể đem đến cho Anh Đức những trải nghiệm phù hợp với mối quan tâm của mình. Được thành lập năm 1890, Đại học Greenwich cũng sở hữu bề dày lịch sử hơn 130 năm. Sự quan tâm của Anh Đức là một gợi mở về sức hút của Vương quốc Anh đối với những học sinh đang tìm kiếm môi trường học tập quốc tế.

Ngày 1/11/2026, tại lễ trao học bổng dành cho bốn thí sinh Chung kết năm, Đoàn Lê Anh Đức được trao học bổng du học Anh trị giá hơn 67.000 bảng Anh, tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng. Suất học bổng tạo điều kiện để Anh Đức có thêm cơ hội theo đuổi dự định học tập tại Anh Quốc sau khi tốt nghiệp THPT.

Quán quân Đoàn Lê Anh Đức cùng người thân nhận học bổng từ Đại học Greenwich

Cả bốn thí sinh nhận học bổng 100% tại Greenwich Việt Nam

Bên cạnh suất học bổng du học Anh, cả bốn thí sinh góp mặt tại Chung kết năm 2026 gồm Đoàn Lê Anh Đức, Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đều nhận học bổng 100% học phí để theo học các chương trình cử nhân tại Greenwich Việt Nam. Mỗi suất học bổng có giá trị hơn 450 triệu đồng.

Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết giữa Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), triển khai từ năm 2009. Sinh viên có thể theo học tại một trong bốn cơ sở ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, tiếp cận chương trình đào tạo của Đại học Greenwich ngay tại Việt Nam.

Với học bổng này, cả bốn thí sinh có thêm phương án học tập trong môi trường giáo dục quốc tế mà không nhất thiết phải chuyển sang sinh sống tại nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Tìm hiểu thêm về môi trường học tập quốc tế tại Greenwich Việt Nam: http://s.ldplink.me/greenwichbtp

Từ lựa chọn học tập ở nước ngoài đến chương trình quốc tế tại Việt Nam, hành trình sau Olympia cho thấy người trẻ có nhiều hướng đi để tiếp tục phát triển sau khi rời sân chơi kiến thức. Mỗi lựa chọn cần được cân nhắc dựa trên ngành học, môi trường đào tạo, điều kiện cá nhân và mục tiêu dài hạn.

Từ học bổng du học Anh dành cho Quán quân Đoàn Lê Anh Đức đến hành trình học tập tại Đại học Greenwich của Trần Trung Kiên, những câu chuyện sau Olympia cho thấy Vương quốc Anh đang trở thành một điểm đến đáng chú ý bên cạnh các lựa chọn học tập quen thuộc. Trong khi đó, học bổng tại Greenwich Việt Nam dành cho cả bốn thí sinh Chung kết năm cũng mang đến thêm phương án tiếp cận chương trình giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.