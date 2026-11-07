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Giáo dục

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Giáo viên được bổ nhiệm lại hạng và truy lĩnh lương

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 93 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo.

Đáng chú ý, việc chuyển xếp chức danh giáo viên từ hạng cũ sang hạng tương ứng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng; một số trường hợp được bổ nhiệm lại hạng và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch.

Thông tư 93 được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo.

Làm rõ trường hợp bổ nhiệm hạng, xếp lại lương

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 93 là làm rõ đối tượng được bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những nhà giáo được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

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Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp được bổ nhiệm vào hạng cao đều thuộc diện được bổ nhiệm lại và xếp lại lương.

Thông tư loại trừ những trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách thu hút, trọng dụng đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận.

Các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc diện này.

Thông tư quy định hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án xác định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bổ nhiệm chức danh và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành.

Việc bổ sung quy định được kỳ vọng khắc phục những bất cập trước đây trong quá trình bổ nhiệm chức danh, xếp lương nhằm bảo đảm công bằng về chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất thực hiện trên cả nước.

Chuyển xếp hạng không phụ thuộc cơ cấu chức danh

Một điểm đáng chú ý khác là quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ hạng cũ sang chức danh mới tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước ngày Thông tư 93 có hiệu lực, những giáo viên do việc áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới.

Thông tư 93 cũng điều chỉnh quy định về trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II. Theo đó, chức danh này yêu cầu trình độ đại học.

Bộ GD&ĐT cho biết việc tiếp tục quy định trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II nhằm kế thừa yêu cầu đã được xác lập từ năm 2015, đáp ứng mục tiêu nâng cao trình độ đội ngũ.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, rà soát, xác định phương án bổ nhiệm và xếp lương theo đúng quy định.

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