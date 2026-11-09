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Cần Thơ bắt tay triển khai xây cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu thủ tục để triển khai giải phóng mặt bằng cho Dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Trong đó, có 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án giải phóng mặt bằng và 1 dự án xây dựng cầu. Dự kiến, Dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP. Cần Thơ, sẽ được giao cho địa phương làm chủ đầu tư.

Để chủ động triển khai nhiệm vụ liên quan dự án trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai các thủ tục tiếp theo đối với dự án thành phần 2.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ và các đơn vị liên quan được giao chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

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Cầu Cần Thơ 2 sẽ cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu sông Hậu.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6 km, riêng phần cầu chính vượt sông Hậu dài khoảng 870m.

Điểm đầu dự án kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long), điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 (TP. Cần Thơ). Cầu Cần Thơ 2 sẽ cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu sông Hậu.

Cầu Cần Thơ 2 được thiết kế dùng chung cả đường bộ và đường sắt (tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ trong tương lai). Trong đó, tầng trên dành cho đường bộ cao tốc quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h; tầng dưới bố trí tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435mm, vận tốc 160km/h với tàu khách và 120km/h với tàu hàng.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 27.050 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương.

Dự án có 3 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án thành phần về giải phóng mặt bằng cho 2 đầu cầu phía Vĩnh Long và Cần Thơ, dự kiến giao về các địa phương làm chủ đầu tư; dự án thành phần còn lại cho đầu tư xây dựng công trình chính do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Dự án dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 5 năm xây dựng.

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Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu. Ảnh: PMU Mỹ Thuận.

Cầu Cần Thơ 2 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực. Đặc biệt, cầu sẽ nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dành riêng cho ô tô.

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#cầu Cần Thơ 2 #dự án cầu Cần Thơ #sông Hậu #Cần Thơ #Vĩnh Long #đầu tư giao thông #đường sắt Cần Thơ

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