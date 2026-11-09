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Khoa học

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Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

Nguyễn Hoài

TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2129/QĐ-TTg về Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống thiên tai cần tiếp tục tập trung thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những loại hình thiên tai được đặc biệt quan tâm là bão mạnh và siêu bão. Theo số liệu của Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2025 có 61 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có nhiều bão mạnh, rất mạnh.

Đặc biệt, bão số 3 (Yagi) năm 2024 với gió cấp 17 (trên biển), là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, với nhiều đặc điểm chưa có tiền lệ như cường độ bão tăng rất nhanh, thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài 12 giờ, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

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Siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta trong 70 năm.

Đáng lưu ý, theo Kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật 2025 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều.

Trong đó, với kịch bản trái đất nóng lên 2 độ, tần suất xuất hiện các siêu bão vào Việt Nam là 13 năm một lần. Với kịch bản trái đất nóng lên 3 độ, tần suất xuất hiện các siêu bão vào Việt Nam là 9 năm một lần. Với kịch bản xấu nhất, trái đất nóng lên 4 độ, tần suất xuất hiện các siêu bão vào Việt Nam là 7 năm một lần.

Khu vực có khả năng gánh chịu siêu bão thường xuyên nhất tại Việt Nam là miền Bắc với kịch bản xấu nhất là 13 năm một lần, tại miền Trung là 16 năm một lần. Tại miền Nam, xác suất siêu bão theo kịch bản xấu nhất là 133 năm/lần.

Trước nguy cơ bão mạnh, siêu bão ngày càng nhiều, Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ chủ động phòng, tránh bão mạnh, siêu bão với hàng loạt các biện pháp cụ thể.

Đầu tiên là quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu dân cư, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng ở cửa sông, ven biển.

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Resort ở miền Trung tan hoang sau khi gánh chịu cơn bão mạnh vào năm 2025.

Hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình kết hợp sơ tán dân đảm bảo an toàn trước thiên tai, chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão. Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ chủ động rà soát, sắp xếp, di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực cửa sông, ven biển đảm bảo an toàn, đồng thời bảo vệ, khôi phục và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn cồn cát tự nhiên ven biển.

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Nhà của một hộ dân ở Hà Tĩnh bị mất phần mái sau khi hai cơn bão liên tiếp đổ bộ trong tháng 8-9/2025.

Bên cạnh đó, cần tiến hành phân vùng rủi ro do bão mạnh, siêu bão; rà soát, cập nhật bản đồ ngập lụt nước biển dâng, bản đồ sơ tán dân, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tổ chức diễn tập triển khai phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt là sơ tán dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng và khắc phục hậu quả khi xảy ra bão mạnh, siêu bão.

Kế hoạch cũng nêu giải pháp xây dựng, tu bổ, củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, hạ tầng cơ sở hậu cần nghề cá và cơ sở hạ tầng kết hợp sơ tán dân.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo diễn biến bão mạnh, siêu bão, cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu hoặc di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thủy, hải sản đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề xuất các giải pháp thực hiện khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ như đảm bảo an toàn đối với các công trình, bảo đảm thông tin liên lạc, chủ động triển khai phương án di dân, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của người dân.

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