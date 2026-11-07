Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Phát hiện xác rùa biển nặng hơn 50kg trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

Sáng nay (7/11), lực lượng chức năng xã Bến Hải (Quảng Trị) phối hợp cùng người dân tổ chức vận chuyển, chôn lấp một xác rùa biển nặng hơn 50kg, ước tính 80 năm tuổi.

Sáng 7/11, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cá thể rùa biển đã chết, trôi dạt vào bờ biển. Các lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức vận chuyển, chôn lấp cá thể rùa trên nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một cá thể rùa biển nặng hơn 50kg, ức tính khoảng 80 năm tuổi, đã chết, trôi dạt vào bãi biển Trung Giang, xã Bến Hải.

rua.jpg

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Hải phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý.

Các lực lượng đã huy động phương tiện, nhân lực vận chuyển cá thể rùa đến khu vực chôn lấp tập trung theo phương án đã thống nhất, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 28/10, ông Phan Văn Triều (sinh năm 1962), trú tại thôn Trung Giang, xã Bến Hải cũng đã phát hiện một cá thể đồi mồi bị mắc lưới, trôi dạt vào bờ biển.

Nhận thức đây là loài động vật biển quý, hiếm cần được bảo vệ, ông Triều đã thông báo cho Công an xã Bến Hải.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với Chi cục Thủy sản-Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị) cùng người dân tiến hành cứu hộ, thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Đồi mồi là loài rùa biển thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được xếp vào Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc diện được bảo vệ nghiêm ngặt trước các hoạt động khai thác và buôn bán trái phép.

Vietnamplus
#Rùa biển #Quảng Trị #Bảo vệ động vật hoang dã #Cứu hộ động vật biển #Vệ sinh môi trường

Cùng chuyên mục

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

TPO - Theo ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường biển là phải bắt đầu từ nơi phát sinh ô nhiễm, đó có thể là thượng nguồn những dòng sông hay trên đảo hoặc chính hoạt động trên biển.

Vĩnh Long phát động 40 ngày thi đua trên ứng dụng Smart Vĩnh Long, khuyến khích người dân phản ánh vấn đề môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị.

Vĩnh Long khuyến khích người dân quay, chụp ảnh phản ánh mỹ quan đô thị

TPO - Nhằm tạo chuyển biến về vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân chụp ảnh hoặc quay video ghi rõ hiện trạng vấn đề để phản ánh tới ứng dụng Smart Vĩnh Long. Cơ quan chức năng phải tiếp nhận các phản ánh, xử lý, cập nhật đầy đủ kết quả.

Lâm Đồng tập huấn phân loại rác tại nguồn

Lâm Đồng tập huấn phân loại rác tại nguồn

TPO - 70 tuyên truyền viên tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được tập huấn kỹ năng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Tại Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Gen trong Nông nghiệp (SAGA 2026) diễn ra mới đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VIBD), Trường Đại học VinUni giới thiệu dự án nghiên cứu VN1K-RICE – giải trình tự hệ gene 1.000 giống lúa Việt Nam. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền quy mô lớn, làm nền tảng cho bảo tồn nguồn gene bản địa và chọn tạo giống mới có chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Đưa rác vào nếp, giữ sạch làng quê

Đưa rác vào nếp, giữ sạch làng quê

TPO - Từ những bãi rác tự phát, xã miền núi Tiên Đồng (Nghệ An) đang từng bước hoàn thiện mạng lưới điểm tập kết rác tập trung, kết hợp phân loại tại nguồn và giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, cải thiện môi trường nông thôn.

Hiếu PC cảnh báo bẫy lừa đảo từ clip nhạy cảm nhắc người tên 'Mai' trong ô tô lan truyền trên mạng

Hiếu PC cảnh báo bẫy lừa đảo từ clip nhạy cảm nhắc người tên 'Mai' trong ô tô lan truyền trên mạng

TPO - Những lời mời gọi như “xem clip đầy đủ”, “link bản gốc” có thể được sử dụng để dẫn dụ người dùng truy cập các trang web giả mạo. Thông qua những thủ đoạn này, các đối tượng có thể đánh cắp tài khoản, dữ liệu cá nhân, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu, khơi nguồn cảm hứng và hợp tác khoa học Việt

VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu, khơi nguồn cảm hứng và hợp tác khoa học Việt

Từ những cuộc gặp gỡ quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến những hợp tác nghiên cứu xuyên biên giới, VinFuture đang hiện thực hóa sứ mệnh kết nối trí tuệ toàn cầu, truyền cảm hứng cho cộng đồng tri thức Việt Nam và thúc đẩy phát triển các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ nhân loại.

Tái thả 10 rắn hổ chúa về tự nhiên

Tái thả 10 rắn hổ chúa về tự nhiên

TPO - 32 cá thể động vật hoang dã gồm nhiều loài quý hiếm như Tê tê Java, Rùa răng và Rắn hổ chúa vừa được tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cúc Phương, nhằm góp phần phục hồi quần thể.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe