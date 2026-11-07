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Khoa học

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Vĩnh Long khuyến khích người dân quay, chụp ảnh phản ánh mỹ quan đô thị

Cảnh Kỳ

TPO - Nhằm tạo chuyển biến về vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân chụp ảnh hoặc quay video ghi rõ hiện trạng vấn đề để phản ánh tới ứng dụng Smart Vĩnh Long. Cơ quan chức năng phải tiếp nhận các phản ánh, xử lý, cập nhật đầy đủ kết quả.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phát động đợt thi đua cao điểm “40 ngày hành động số - Phản ánh nhanh, xử lý thật, đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp” trên ứng dụng Smart Vĩnh Long. Kế hoạch nhằm lấy kết quả giải quyết các vấn đề thực tế của người dân làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số.

Thông qua ứng dụng Smart Vĩnh Long, từng phản ánh được tiếp nhận, chuyển đúng cơ quan, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn, theo dõi tiến độ, công khai kết quả và kiểm chứng bằng dữ liệu, hình ảnh thực tế.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động Nhân dân cùng tham gia, tạo chuyển biến rõ nét và bền vững về vệ sinh môi trường, trật tự, hạ tầng và mỹ quan đô thị.

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Vĩnh Long nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động Nhân dân cùng tham gia, tạo chuyển biến rõ nét và bền vững về vệ sinh môi trường, trật tự, hạ tầng và mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, phong trào phải được triển khai đồng bộ, thiết thực, dễ thực hiện và có kết quả đo lường được; không chạy theo số lượng phản ánh hoặc hình thức. Mỗi phản ánh phải được phân loại, chuyển đúng thẩm quyền, xử lý đúng hạn, cập nhật công khai.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, sử dụng ứng dụng Smart Vĩnh Long để phản ánh các vấn đề liên quan đến mỹ quan đô thị, môi trường.

Các nội dung cần phản ánh gồm: Vệ sinh môi trường, rác thải, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị, cảnh quan; cáp viễn thông… cùng các vấn đề khác ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Vĩnh Long khuyến khích người dân khi gửi phản ánh chụp ảnh hoặc quay video ghi nhận rõ hiện trạng, vị trí, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của vụ việc; thông tin, hình ảnh chân thực, rõ nét, xác định được địa điểm và thời điểm phản ánh để cơ quan chức năng thuận lợi xác minh, xử lý.

Rà soát, lựa chọn các tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư, khu vực trung tâm và các địa điểm có nhiều phản ánh để tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, khắc phục tồn tại.

Tổ chức bình chọn, công nhận và biểu dương các “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” sau khi kết thúc đợt thi đua. Tuyến đường được bình chọn phải bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan thông thoáng, hạ tầng được chỉnh trang, trật tự đô thị được duy trì, các tồn tại và phản ánh của người dân được xử lý rõ ràng.

Các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đúng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý, cập nhật đầy đủ kết quả xử lý trên hệ thống, kèm ảnh hoặc video đối chứng trước và sau thực hiện.

Kết thúc đợt thi đua, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

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#Vĩnh Long #Smart Vĩnh Long #mỹ quan đô thị #vệ sinh môi trường #phản ánh hiện trường #chuyển đổi số #trật tự đô thị

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