‘Sơn mặt quỷ’, đàn em Hiệp đen khai gì tại cơ quan công an?

TPO - Bị bắt trong vụ án liên quan “Hiệp đen”, Nguyễn Sơn Lâm vàng đeo trên người cũng là đồ giả để khoe mẽ, tạo thuận lợi kết nối cho vay; còn Lâm Duy Bảo Sơn còn gọi là "Sơn mặt quỷ" bày tỏ hối hận, mong được khoan hồng.

Công an lấy lời khai "Sơn mặt quỷ", đàn em Hiệp đen.

Ngày 9/11, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong đường dây giang hồ mạng "Hiệp đen" bị bắt.

Trong đoạn video ghi lời khai tại cơ quan công an, Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1972, tên trên mạng xã hội là “Sơn Lâm Nguyễn”) thừa nhận những dây chuyền, vòng đeo tay xuất hiện trong các clip đều là vàng giả.

“Tôi đeo để khoe mẽ, tỏ vẻ giàu có, đánh bóng tên tuổi, tạo thuận lợi cho việc kết nối cho vay”, Lâm khai.

Lâm nói hối hận vì thích thể hiện rồi làm những việc sai trái, đồng thời mong mọi người không làm theo. Người này cũng bày tỏ mong muốn sau khi chấp hành án sẽ về quê, tìm công việc lương thiện để chăm lo gia đình.

Còn Lâm Duy Bảo Sơn, tức “Sơn mặt quỷ”, nói đã thành khẩn khai báo, cảm thấy xấu hổ, ăn năn và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

"Sơn mặt quỷ" - người đánh dấu đỏ, kế bên trái là Hiệp đen, cùng đồng bọn tại công an.

“Khi ra tù, tôi sẽ về quê tìm công việc chăm lo cho gia đình, vợ con, không lên mạng xã hội nữa”, Sơn nói.

Nguyễn Sơn Lâm và Lâm Duy Bảo Sơn là hai trong số 13 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng Nguyễn Tuấn Hiệp, tức “Hiệp đen”, trong vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khởi tố điều tra.

Theo thông tin Công an TPHCM đã công bố, Nguyễn Sơn Lâm bị khởi tố về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lâm Duy Bảo Sơn bị khởi tố về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, lãnh đạo Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra nhóm này.

Hiệp đen cùng đàn em.

Theo kết quả điều tra, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen biết dàn dựng các video có cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn. Các clip được đăng lên YouTube, Facebook, TikTok nhằm câu tương tác, đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”.

Mở rộng điều tra, công an xác định Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Riêng Hiệp bị khởi tố về ba tội, gồm “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.