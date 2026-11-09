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Bộ trưởng Nội vụ nói lý do đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động quy định bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình. (Ảnh: Như Ý)

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung thêm 1 ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương (27/7 - kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ) cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất, ngày nghỉ đó là Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7 dương lịch); người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội Lưu Thị Thúy Hằng (đoàn Phú Thọ) bày tỏ đồng tình ủng hộ bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đại biểu, việc này góp phần thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời thúc đẩy gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng tác động đến tổ chức sản xuất kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập với lao động...

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo người lao động và người sử dụng lao động chủ động trong kế hoạch thực hiện, tránh phát sinh cách hiểu, áp dụng không thống nhất.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo luật thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Theo đó, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026.

Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến các đại biểu Quốc hội, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động và bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Theo bộ trưởng, việc này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7, nếu được thông qua, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

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#Bộ trưởng Bộ Nội vụ #Nguyễn Tiến Hải #Bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương #Ngày 27/7

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