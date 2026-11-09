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Dự báo mưa lớn nhất trong năm tới 500 mm, Quảng Ngãi yêu cầu không được chủ quan

Nguyễn Ngọc

TPO - Trước dự báo mưa lớn tới 500 mm từ ngày 9 - 11/11, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 đến 11/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra đợt mưa lớn nhất trong năm.

Tổng lượng mưa tại các xã ven biển, đồng bằng và miền núi phía Đông Bắc tỉnh phổ biến 300 - 500 mm; các xã ở khu vực phía Đông từ 150 - 350 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Đây được dự báo là đợt mưa lớn nhất trong năm, với nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

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Quảng Ngãi cảnh báo mưa lớn tới 500 mm, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, các xã, phường và đặc khu Lý Sơn rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và ngập sâu; chủ động phương án sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không bảo đảm an toàn.

Đối với các tuyến giao thông có nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa nhỏ, công trình đang thi công và khu vực khai thác khoáng sản; bảo đảm vận hành đúng quy trình, an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sơ tán người dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

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Biển động mạnh, tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn cũng tạm dừng hoạt động.

Sở Xây dựng chủ động phương án bảo đảm giao thông, xử lý kịp thời các điểm sạt lở; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhất là tại những khu vực miền núi có nguy cơ bị chia cắt, ngập lũ.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động lực lượng, vật tư và phương tiện ứng phó, không để bị động trước diễn biến mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai trước 15 giờ hằng ngày để cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

Biển động mạnh, tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động

Ngày 9/11, Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ 7 giờ cùng ngày để bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết xấu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vùng biển của tỉnh, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, kèm mưa dông và sóng lớn.

Ngoài tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, các chuyến tàu, ca nô vận chuyển hành khách giữa đảo Lớn và đảo Bé thuộc đặc khu Lý Sơn cũng tạm dừng hoạt động cho đến khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Hành khách đã mua vé được hoàn tiền hoặc đổi sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại. Hoạt động vận tải sẽ được khôi phục khi thời tiết bảo đảm an toàn và được cơ quan chức năng cho phép.

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#Quảng Ngãi #Mưa lớn #Lũ quét và sạt lở đất #Ứng phó thiên tai #Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

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