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Gió lớn quật đổ cây xanh, cổng trên phố, Đắk Lắk cảnh báo mưa lớn dồn dập

Huỳnh Thủy

TPO - Gió lớn quật đổ cây xanh, cổng trên phố Tuy Hòa (Đắk Lắk) lúc đêm khuya. Địa phương này đang có cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Sáng 9/11, ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tối 8/11, gió lớn khiến một số cây xanh và cổng trên đường Điện Biên Phủ bị đổ ngã. Sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện địa bàn tiếp tục có mưa từng đợt.

Theo ông Thành, phường đã triển khai các phương án ứng phó theo Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

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Gió lớn quật ngã cổng đường Điện Biên Phủ, phường Tuy Hòa vào khuya 8/11.

Trước đó, thực hiện Công điện số 73 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.

Theo dự báo, từ chiều 9 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gồm xã M’Đrắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa... có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm, cục bộ vượt 400mm. Các sông phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1 trong khoảng ngày 9-12/11.

Trước nguy cơ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chủ quan, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông, phải trực tiếp chỉ huy, ứng trực tại các địa bàn trọng điểm; rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó.

Các địa phương phải cảnh báo đến từng hộ dân, khẩn trương sơ tán người khỏi vùng nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật; bố trí nơi ở an toàn và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực sạt lở, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

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Đắk Lắk phát cảnh báo đến từng hộ dân, khẩn trương sơ tán người khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh tư liệu.

Kiểm soát vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn hạ du

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương theo dõi diễn biến thiên tai, hướng dẫn vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các chủ hồ thủy lợi, thủy điện phải vận hành đúng quy trình, thông báo kịp thời việc xả nước. Đối với hồ đang thi công, xuống cấp hoặc có nguy cơ mất an toàn, không được giữ mực nước cao, phải bố trí lực lượng trực gác và cảnh báo người dân vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ tại các địa bàn trọng điểm; Công an tỉnh hỗ trợ sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Các ngành liên quan chủ động bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc, y tế và hàng hóa thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì trực ban nghiêm túc đến hết đợt mưa lũ, báo cáo trước 16h hằng ngày. Tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm.

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Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn vào cầu Suối Cái (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk), ngày 31/10.

Trước đó, đợt mưa lớn từ tối 30/10 đến ngày 31/10 khiến một số khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập cục bộ. Đáng chú ý, nước chảy xiết cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn vào cầu Suối Cái (xã Phú Hòa 1), gây ách tắc giao thông.

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#Mưa lũ #Đắk Lắk #Tuy Hòa #gió lớn #cảnh báo lũ #sạt lở

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