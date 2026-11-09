Diễn biến mới vụ Big Bang cúi đầu xin lỗi, hủy concert tại Thái Lan

TPO - Concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang tại Bangkok, Thái Lan, tối 8/11 phải dừng đột ngột sau khoảng 30 phút biểu diễn do mưa lớn, gió mạnh kèm sấm sét. Ba thành viên cúi đầu xin lỗi khán giả, bày tỏ sự tiếc nuối.

Tối 8/11, đêm diễn thứ hai trong khuôn khổ Big Bang 2026-2027 World Tour - XX: Cosmos tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, buộc phải hủy giữa chừng vì thời tiết xấu.

Theo truyền thông Thái Lan, mưa lớn, gió mạnh và sấm sét bất ngờ xuất hiện khi chương trình đang diễn ra. Dù các thành viên cố gắng tiếp tục biểu diễn dưới mưa, tình hình thời tiết ngày càng nghiêm trọng, khiến ban tổ chức phải đưa ra quyết định dừng show để bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ và khán giả.

Big Bang cúi đầu xin lỗi vì hủy ngày concert tại Thái Lan. Nguồn: X.

Thời điểm nhận thông báo, BigBang đang trình diễn ca khúc If You. Màn hình led sau đó hiển thị thông báo hủy chương trình, đồng thời yêu cầu khán giả giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên và rời sân vận động trong trật tự.

Ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung cúi đầu xin lỗi người hâm mộ ngay trên sân khấu.

Taeyang cho biết các thành viên đã thảo luận và mong muốn tiếp tục biểu diễn bất chấp mưa lớn. Tuy nhiên, họ được thông báo sấm sét dữ dội khiến việc tiếp tục chương trình trở nên nguy hiểm.

Các thành viên bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể hoàn thành đêm diễn, đồng thời hy vọng sớm có cơ hội gặp lại người hâm mộ Thái Lan trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Sau sự việc, G-Dragon đăng tải thông điệp trên tài khoản cá nhân, chia sẻ sự thất vọng và tiếc nuối khi biết người hâm mộ đã chờ đợi chương trình trong thời gian dài. Trưởng nhóm Big Bang nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu và mong sớm được gặp lại khán giả.

Theo Sports Chosun ngày 9/11, ban tổ chức xác nhận hoàn trả toàn bộ tiền vé cho khán giả có vé đêm diễn 8/11. Đáng chú ý, đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm cả phí xuất vé và phí xử lý thanh toán.

Đơn vị tổ chức iMe Thailand cho biết quy trình và thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào phương thức mua vé, thanh toán. Những khán giả cần gửi yêu cầu hoàn tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng phải hoàn tất trước ngày 15/12. Trường hợp được hoàn tiền tự động không cần thực hiện thêm thủ tục.

Big Bang nhấn mạnh an toàn của người hâm mộ là quan trọng nhất.

Việc concert bị hủy khiến nhiều khán giả thất vọng, đặc biệt là những người đã di chuyển từ các quốc gia khác đến Bangkok để gặp thần tượng.

Theo MoneyToday (Hàn Quốc), một số fan tiếc nuối vì đã di chuyển quãng đường xa, thậm chí phải nối chuyến bay đến Bangkok, nhưng cuối cùng không thể xem trọn vẹn concert. Không ít người đặt câu hỏi liệu ban tổ chức có thể sắp xếp một đêm diễn thay thế hay không.

Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại cảnh Big Bang biểu diễn dưới mưa, cúi đầu xin lỗi và rời sân khấu được chia sẻ rộng rãi. Một số khán giả vẫn nán lại sân vận động, cùng hát những ca khúc của nhóm sau khi chương trình kết thúc đột ngột.

Theo truyền thông Thái Lan, đêm diễn đầu tiên 7/11 vẫn diễn ra dù thời tiết có mưa. Tuy nhiên, sự cố thời tiết trong đêm thứ hai khiến chặng Bangkok không thể khép lại trọn vẹn như dự kiến.