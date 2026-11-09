Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau, sức khỏe 87 người tiếp xúc ra sao?

Tân Lộc

TPO - Ngày 9/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi phát hiện 2 ca tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, qua điều tra dịch tễ xác định có 87 người tiếp xúc gần được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng.

Theo CDC Cà Mau, trong thời gian giám sát (10 ngày), tới ngày 8/11, không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do não mô cầu. Do đó, ngành y tế đã kết thúc việc theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định.

untitled.png
Cà Mau kết thúc theo dõi người tiếp xúc với 2 ca não mô cầu.

CDC Cà Mau cho biết, cả 2 ca tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc hồi cuối tháng 10 vừa qua tới nay vẫn chưa xác định được nguồn lây, không có mối liên hệ với nhau.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 26/10, nữ bệnh nhân N.D.M (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc) đau họng, sốt, mệt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày 27/10, bà M. đau bụng, tiêu chảy, khó thở và xuất hiện nhiều mảng bầm tím khắp cơ thể, nên chiều cùng ngày nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân tử vong sáng 28/10. Qua rà soát dịch tễ, có 50 người được xác định tiếp xúc gần, được giám sát sức khỏe.

Ca còn lại là nữ bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc), ngày 20/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Sáng 22/10, chị N. nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Đến trưa 23/10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà và tử vong vào chiều tối cùng ngày. Qua rà soát dịch tễ, có 37 người tiếp xúc gần với chị N. được giám sát sức khỏe.

Kết quả xét nghiệm xác định, cả 2 trường hợp trên mắc não mô cầu nhóm B.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp tử vong do viêm não mô cầu.

Xem thêm

#não mô cầu Cà Mau #ca tử vong #CDC Cà Mau #não mô cầu nhóm B

Cùng chuyên mục

200.000 ca tử vong/năm, bệnh tim mạch đang trẻ hoá, kiểm soát thế nào?

200.000 ca tử vong/năm, bệnh tim mạch đang trẻ hoá, kiểm soát thế nào?

TPO - Bệnh tim mạch đang là gánh nặng lớn tại Việt Nam, với khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng lo ngại, bệnh vốn thường gặp ở người cao tuổi đang có xu hướng trẻ hóa. Trong bối cảnh đó, những tiến bộ của tim mạch can thiệp, đặc biệt là các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, đang mở ra thêm cơ hội sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Điều gì đang ẩn sau những cánh cửa mang biển ‘phòng hút thuốc’?

Điều gì đang ẩn sau những cánh cửa mang biển ‘phòng hút thuốc’?

TPO - Đằng sau những cánh cửa mang biển báo “phòng hút thuốc” là một nghịch lý: người không hút thuốc, đặc biệt là người lao động, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, vẫn có thể phải hít khói thuốc ngay trong những không gian mà họ có quyền được bảo vệ.

Khai trương Vinmec Tuyên Quang

Khai trương Vinmec Tuyên Quang

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang chính thức khai trương, hoàn thiện hạ tầng y tế cho Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm. Với mô hình khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe kết hợp cùng chuỗi nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí độc đáo, Mỹ Lâm hội đủ các điều kiện để trở thành “thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng” hàng đầu khu vực.

21 ca tử vong do sốt xuất huyết, dịch diễn biến khó lường

21 ca tử vong do sốt xuất huyết, dịch diễn biến khó lường

TPO - Trong 10 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Các chuyên gia nhận định sốt xuất huyết Dengue vẫn là gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam và có thể tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới.

Sốt xuất huyết: Những dấu hiệu báo động có thể cứu người trong gang tấc

Sốt xuất huyết: Những dấu hiệu báo động có thể cứu người trong gang tấc

TPO - TPHCM đã ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết, 11 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cảnh báo, hết sốt không đồng nghĩa với hết nguy hiểm; người bệnh vẫn có thể chuyển nặng, thậm chí sốc nếu không được theo dõi đúng cách. Đau bụng nhiều, nôn liên tục, tay chân lạnh, lừ đừ hay tiểu ít là những dấu hiệu cần đến cơ sở y tế ngay, kể cả trong đêm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe