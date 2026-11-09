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Thắp hy vọng tìm hài cốt liệt sĩ Lượm - nguyên mẫu 'chú bé loắt choắt' trong thơ Tố Hữu

Phùng Quang

TPO - Gần 80 năm sau ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu nhân vật “chú bé loắt choắt” trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu vẫn chưa được tìm thấy. Việc lấy mẫu ADN thân nhân tại Khánh Hòa thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định nơi ông nằm lại.

Ngày 9/11, lãnh đạo phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuối tuần qua, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân để phục vụ công tác tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu nhân vật “chú bé loắt choắt” trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu.

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Lực lượng chức năng kiểm tra lại thông tin cá nhân của ông Sơn, bà Toàn trước khi lấy mẫu.

Hai người được lấy mẫu ADN lần này là bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi), hiện cùng sinh sống tại phường Đô Vinh. Cả hai là em cùng cha khác mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Gần 80 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm hy sinh, trở thành hình tượng bất tử trong thơ ca, gia đình vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Mong mỏi lớn nhất của những người thân là một ngày tìm được hài cốt, đưa ông trở về với gia đình.

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Lấy mẫu ADN ông Nguyễn Thanh Sơn (em liệt sĩ Lượm).

Tuy nhiên, quá trình triển khai lấy mẫu ADN từng gặp vướng mắc do những người em của liệt sĩ hiện còn sống đều là em cùng cha khác mẹ. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc lấy mẫu ADN phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được ưu tiên thực hiện đối với thân nhân theo dòng mẹ.

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Lấy mẫu ADN bà Nguyễn Thị Toàn (em liệt sĩ Lượm).

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm có 4 người em ruột tại tỉnh Ninh Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), gồm bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, sinh sống tại phường Phan Rang), bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi), ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi, cùng sinh sống tại phường Đô Vinh) và ông Nguyễn Hồng Phước (đã mất năm 2011).

Việc tổ chức lấy mẫu ADN lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, đồng thời thắp lên hy vọng cho gia đình sau gần 80 năm mong ngóng tin tức về người thân.

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#liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm #chú bé loắt choắt #lấy mẫu ADN #Khánh Hòa

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