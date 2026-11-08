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Người lính

Sắc xanh áo lính trên cánh đồng vàng nơi biên giới

Viết Hà

TPO - Giữa những ngày cuối thu, khi lúa trên các cánh đồng biên Sơn La bước vào độ chín vàng, những người lính trẻ Biên phòng lại hăng hái xuống đồng, cùng bà con thu hoạch mùa màng. Những việc làm giản dị, thiết thực ấy không chỉ giúp người dân bảo vệ thành quả lao động mà còn thắt chặt tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

VIDEO: Lính trẻ Biên phòng Sơn La giúp dân gặt lúa, đón mùa no ấm.
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Những ngày này, các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp giúp người dân khu vực biên giới﻿ thu hoạch lúa.

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Trên những thửa ruộng vàng óng, màu xanh áo lính hòa cùng sắc vàng mùa lúa chín. Người cầm liềm, người gom lúa, người vận chuyển lúa, mỗi người một việc, tất cả đều khẩn trương, trách nhiệm với mong muốn giúp bà con thu hoạch kịp thời.
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Không quản ngại vất vả, các chiến sĩ trẻ luôn nhiệt tình, tận tâm trong từng công việc. Sự có mặt của bộ đội không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng lao động, bảo đảm thu hoạch mùa màng đúng thời vụ mà còn mang đến niềm vui, sự ấm áp cho người dân vùng biên.
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Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trên đồng ruộng tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ﻿, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.
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Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, vào mỗi vụ thu hoạch lúa, ngô, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều chủ động xuống đồng, lên nương hỗ trợ nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lính Biên phòng đối với đồng bào nơi biên giới.

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