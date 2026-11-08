Sắc xanh áo lính trên cánh đồng vàng nơi biên giới

TPO - Giữa những ngày cuối thu, khi lúa trên các cánh đồng biên Sơn La bước vào độ chín vàng, những người lính trẻ Biên phòng lại hăng hái xuống đồng, cùng bà con thu hoạch mùa màng. Những việc làm giản dị, thiết thực ấy không chỉ giúp người dân bảo vệ thành quả lao động mà còn thắt chặt tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
TPO - Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tự đặt ra 2.000 km đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng. Động thái này diễn ra khi Washington vừa để ngỏ khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Tehran.
TPO - Đức tuyên bố không thể tiếp tục cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine do kho dự trữ của nước này đã bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Kiev vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, giữa lúc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang trực tiếp tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn mới với Iran và nối lại đàm phán hạt nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, sau những tổn thất chính trị mà cuộc xung đột được cho là đã gây ra cho đảng Cộng hòa.
TPO - Pháo tự hành PTH-130 do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì nghiên cứu, chế tạo có thể chuyển từ hành quân sang chiến đấu và ngược lại trong không quá 3 phút, sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
TPO - Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 7/11 đưa tin, hòn đảo chiến lược Qeshm đã bị hai tên lửa nhắm trúng, nhưng chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.
TPO - Việc tiến hành các cuộc tấn công vào ngày trăng non, tức gần như không có ánh trăng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Mỹ.
TPO - Ngay từ quả đạn đầu tiên, kíp chiến đấu tên lửa S-125-2TM đã tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 1,5km. Lượt xạ kích của Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 mở đầu nội dung bắn tên lửa trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ngày 5/11 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).
TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần đánh giá kỹ tác động của từng phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội đối với khả năng chỉ huy, điều hành và duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án đối phó với Iran, từ phát động các cuộc không kích mới, tiếp tục gây sức ép kinh tế đến tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao. Trong khi Washington chuẩn bị các phương án quân sự, các nỗ lực trung gian hòa giải cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang.
TPO - Nga xác nhận Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này tại vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Nga dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các bên tập trung thảo luận về phòng không, hợp tác máy bay không người lái và những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột.
TPO - Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1), 21 kíp chiến đấu phòng không cùng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật năm 2026. Các kíp tên lửa S-125, pháo phòng không 57 ly, 37 ly và một số loại tên lửa khác đã tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, thể hiện rõ khả năng sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời.
TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 5/11 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không mới, và tiến hành một cuộc diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Đây là lần thử vũ khí thứ tư của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng một tuần.
TPO - Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, vừa công bố khuôn khổ 5 điểm nhằm thiết lập trật tự an ninh mới tại Tây Á, trong đó đề xuất thành lập cơ chế Hormuz khu vực và chấm dứt sự hiện diện, can thiệp của các lực lượng nước ngoài.
TPO - Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc của Campuchia.
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ hiện chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian trước mắt, đồng thời bác bỏ những đồn đoán rằng ông đang chuẩn bị leo thang xung đột với đối thủ này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.