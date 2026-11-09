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Xuất hiện đối thủ hất văng hai bộ phim Việt 18+

Trạch Dương

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn vừa có phim vượt 100 tỷ đồng thì ngôi đầu phòng vé đổi chủ. Cuối tuần 6-8/11, doanh thu "Godzilla Minus Zero" vượt "Chị chị em em 3" dù có ít suất chiếu hơn. Phim quái vật Nhật Bản cũng bỏ xa "Bò sữa bay" - đối thủ ra rạp cùng ngày.

Theo Box Office Vietnam, Godzilla Minus Zero thu khoảng 19 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu tiên tại Việt Nam. Tác phẩm của đạo diễn Takashi Yamazaki đứng đầu về doanh thu với khoảng 2.000 suất chiếu/ngày.

Cả hai phim Việt xếp ngay sau đều được các rạp dành nhiều suất hơn. Chị chị em em 3 có khoảng 2.600 suất/ngày, còn Bò sữa bay có khoảng 2.100 suất/ngày.

Riêng ngày 8/11, các rạp xếp hơn 2.200 suất cho Godzilla Minus Zero, mang về khoảng 6 tỷ đồng. Tổng doanh thu của tác phẩm đến từ Nhật Bản đạt 19,5 tỷ đồng.

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Godzilla Minus One hất văng phim Việt trăm tỷ đồng.

Phim tiếp nối câu chuyện của Godzilla Minus One. Ở phần mới, Takashi Yamazaki dùng các đoạn hồi tưởng để khán giả thấy những sự việc diễn ra cùng thời điểm với câu chuyện phần trước nhưng chưa từng xuất hiện trên màn ảnh.

Tại thời điểm phim ra rạp Việt, 91% bài đánh giá của giới phê bình được Rotten Tomatoes tổng hợp dành nhận xét tích cực cho tác phẩm.

Với Chị chị em em 3, số suất chiếu giảm khoảng một nửa sau hai tuần phát hành. Phim lùi xuống vị trí thứ hai trên bảng doanh thu cuối tuần, dù vẫn có nhiều hơn đối thủ Nhật Bản khoảng 600 suất/ngày. Sau 10 ngày, tác phẩm có Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Steven Nguyễn và NSND Lê Khanh đạt doanh thu tổng khoảng 105 tỷ đồng.

Những ngày qua, dàn diễn viên tiếp tục thực hiện cinetour ở nhiều tỉnh, thành. Trên màn ảnh, mối quan hệ giữa hai nhân vật do Lan Ngọc và Steven Nguyễn đảm nhận là tình tiết quan trọng được bàn luận.

Một bộ phận khán giả cho rằng chuyển biến tâm lý của các nhân vật thiếu sức thuyết phục. Cách phim sử dụng cảnh nóng và thể hiện lựa chọn của người phụ nữ trong tình yêu, hôn nhân cũng gây tranh luận.

Ngoài Chị chị em em 3 mất ngôi ở tuần thứ hai, bộ phim Việt Bò sữa bay phải cạnh tranh trực tiếp với Godzilla Minus Zero ngay từ ngày đầu phát hành 6/11. Hai phim có số suất chiếu mỗi ngày xấp xỉ nhau, nhưng chênh lệch doanh thu mở màn khoảng 8 tỷ đồng. Với hơn 11 tỷ đồng, phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đứng thứ ba.

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Bò sữa bay Chị chị em em 3 chịu sức ép của hai tác phẩm ngoại.

Bò sữa bay lấy bối cảnh một trang trại những năm 1990. Tin rằng công thức sữa có khả năng chữa lành vết thương và giúp con người trẻ lại là cơ hội đổi đời, một nhóm công nhân lên kế hoạch đánh cắp nó.

Mọi việc phức tạp khi Trâu, người cầm đầu nhóm, nảy sinh tình cảm với người tạo ra công thức. Đạo diễn kết hợp hài đen, tình cảm và kỳ ảo trong câu chuyện về những người làm thuê. Ý tưởng đàn bò có thể bay tạo nét riêng cho phim, song càng về sau, vụ trộm càng nhường chỗ cho chuyện tình cảm, khiến mạch truyện có lúc chùng xuống.

Ở vị trí thứ tư, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại thu 5,3 tỷ đồng với khoảng 500 suất chiếu/ngày. Với số suất bằng khoảng một phần tư Bò sữa bay, phim Ấn Độ đạt doanh thu gần bằng một nửa phim Việt. Tác phẩm chuyển thể từ sử thi Ramayana, với Ranbir Kapoor vào vai hoàng tử Rama và Yash đóng vai vua Ravana.

Trong tuần 9-15/11, phim Việt ra rạp sớm nhất là Ngày con còn mẹ. Theo lịch phát hành trên Moveek, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dự kiến khởi chiếu ngày 11/11. Hồng Đào, Phương Anh Đào và Marando góp mặt trong phim tâm lý gia đình.

Ngày 13/11, lịch ra rạp có thêm năm tựa phim, gồm Thòng lọng ma: Quỷ cái đòi mạng, Ebenezer phép màu đêm Giáng sinh, Thám tử siêu mông: Ngôi sao và mặt trăng, Kẻ hồi sinhBí kíp luyện cướp.

Với lịch phát hành dày đặc, Bò sữa bay chỉ có năm ngày để "kiếm tiền", là phim Việt mới nhất tại rạp trước khi tác phẩm của Vũ Ngọc Đãng xuất hiện. Chị chị em em 3 cần thêm khoảng 45 tỷ đồng để chạm mốc 150 tỷ đồng. Mốc này khó đạt hơn khi số suất chiếu của phim đã giảm một nửa và các rạp chuẩn bị chia lịch cho sáu tác phẩm mới.

#Godzilla Minus Zero #Chị chị em em 3 #Bò sữa bay #Doanh thu phòng vé #Phim Việt Nam

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