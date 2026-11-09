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CLIP: Nữ tài xế xe bán tải cản trở đoàn xe ưu tiên

Thái Lâm

TPO - Một nữ tài xế điều khiển xe bán tải trên cao tốc Prenn - Liên Khương không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dù lực lượng CSGT liên tục hú còi và nhắc nhở.

Ngày 9/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Đức Trọng) về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Nữ tài xế xe bán tải không nhường đường trên cao tốc Prenn - Liên Khương.

Trước đó, chiều 8/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Prenn - Liên Khương, lực lượng CSGT đã phát tín hiệu ưu tiên và yêu cầu các phương tiện nhường đường theo quy định.

Tuy nhiên, bà H. điều khiển xe bán tải lưu thông trên tuyến đường này đã không chuyển hướng sang phải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Sau khi xác định hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt đã lập biên bản đối với nữ tài xế.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ có thể bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

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#không nhường đường #xe ưu tiên #cao tốc Prenn - Liên Khương #CSGT Lâm Đồng #xe bán tải #vi phạm giao thông #Lâm Đồng

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