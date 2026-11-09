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Đồng Nai có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Văn Quân

TPO - Ông Trần Trọng Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai - được Chủ tịch UBND TP Đồng Nai bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính - giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Sáng 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự còn các Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Định đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai về công tác cán bộ.

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Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định và hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn (trái) và ông Đồng Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tài chính (phải). Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo đó, ông Trần Trọng Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách mới. Ông Toàn khẳng định nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và phát huy trí tuệ tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm thay đổi tư duy, có cách nhìn mới, bao quát, toàn diện hơn so với các vị trí công tác trước đây. Cùng với đó, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để đưa ngành phát triển vươn lên.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

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#Đồng Nai #tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn #ông Đồng Hoài Nam #Phó Giám đốc Sở Tài chính #Bổ nhiệm

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