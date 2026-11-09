Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lửa bùng lên trong tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

Bình Giang

TPO - Hỏa hoạn xảy ra trên một tòa nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến 14 người thiệt mạng, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ngày 9/11.

Theo bản tin, đám cháy bùng phát tại tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên vào chiều 8/11 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ cháy tòa nhà ở TP. Thái Nguyên, Trung Quốc

Ngọn lửa được dập tắt khoảng 2 giờ sau đó. Công tác cứu hộ kết thúc vào lúc 20h30 cùng ngày, với 38 người được đưa đến bệnh viện. Giới chức trách xác nhận 5 người thiệt mạng, nhưng con số đã tăng lên 14 người vào sáng nay.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc phát động chiến dịch tăng cường phòng chống nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều tòa chung cư tại đặc khu Hong Kong, khiến 168 người thiệt mạng.

Theo THX

Xem thêm

#Cháy nhà #Trung Quốc #Hỏa hoạn

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump rút lại lời đe dọa tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Trump rút lại lời đe dọa tấn công Iran?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khó có khả năng ông sẽ ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran chừng nào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn còn tiến triển. Ông đã lặp lại khẳng định này 5 lần trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN.

Ấn Độ khó chịu vì Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ với Iran và Pakistan

Ấn Độ khó chịu vì Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ với Iran và Pakistan

TPO - Quyết định của Washington về việc nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan bị nhiều ý kiến ở Ấn Độ chỉ trích là “tiêu chuẩn kép”. Họ chất vấn vì sao Mỹ tăng cường năng lực quân sự cho một đồng minh sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi tiến hành chiến tranh chống Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran.

Đức tuyên bố không thể cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Đức tuyên bố không thể cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

TPO - Đức tuyên bố không thể tiếp tục cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine do kho dự trữ của nước này đã bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Kiev vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, giữa lúc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe