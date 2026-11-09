Lửa bùng lên trong tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

TPO - Hỏa hoạn xảy ra trên một tòa nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến 14 người thiệt mạng, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ngày 9/11.

Theo bản tin, đám cháy bùng phát tại tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên vào chiều 8/11 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ cháy tòa nhà ở TP. Thái Nguyên, Trung Quốc

Ngọn lửa được dập tắt khoảng 2 giờ sau đó. Công tác cứu hộ kết thúc vào lúc 20h30 cùng ngày, với 38 người được đưa đến bệnh viện. Giới chức trách xác nhận 5 người thiệt mạng, nhưng con số đã tăng lên 14 người vào sáng nay.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc phát động chiến dịch tăng cường phòng chống nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều tòa chung cư tại đặc khu Hong Kong, khiến 168 người thiệt mạng.