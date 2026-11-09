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Động thái rắn của Trường Giang

Ngọc Ánh

TPO - Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Trường Giang thông qua đơn vị đại diện pháp lý công bố kết quả làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 9/11, Công ty Luật Hợp danh Minh Luật Sư (MinhLawyers) - đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nghệ sĩ Trường Giang - phát đi thông cáo báo chí về quá trình xử lý những thông tin mà phía nam nghệ sĩ xác định là sai sự thật, lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nghệ sĩ Trường Giang cũng chia sẻ lại thông cáo trên trang cá nhân.

Thông cáo được công bố sau thời gian Trường Giang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng, với nhiều thông tin và đồn đoán liên quan đến đời tư.

Theo đơn vị đại diện pháp lý, qua rà soát, đơn vị ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên Threads, Facebook, TikTok, YouTube đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các nội dung bị phía nghệ sĩ cho là không đúng sự thật.

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Phía Trường Giang đồng thời khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Giang, đơn vị đại diện đã thu thập tài liệu, lập vi bằng, củng cố chứng cứ và gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm.

Ngày 3/11, MinhLawyers cho biết đã nhận được Thông báo số 4518/TB-ANM-Đ2 của Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM, liên quan kết quả giải quyết đơn trình báo.

Theo nội dung được công bố, cơ quan công an đã tiến hành rà soát, xác minh, phối hợp với công an các địa phương liên quan và mời những cá nhân, tổ chức quản lý các tài khoản mạng xã hội đến làm việc.

Thông cáo cho biết cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tài khoản có hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với từng trường hợp vi phạm.

Đơn vị đại diện pháp lý cho biết tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, xử lý các cá nhân và tổ chức có hành vi tái diễn việc đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến Trường Giang.

Về các bước pháp lý tiếp theo, phía Trường Giang không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, đơn vị đại diện sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Phía Trường Giang đồng thời khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Trước động thái pháp lý mới nhất, Trường Giang từng trải qua thời gian dài đối diện với những tranh luận về đời tư, phát ngôn và cách ứng xử trong quá khứ.

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Trường Giang đã rút khỏi show 2 ngày 1 đêm.

Từ đầu tháng 9, hàng loạt hình ảnh và video cũ của nam nghệ sĩ được chia sẻ trở lại. Một số tình huống tương tác với đồng nghiệp nữ trên sân khấu và trong các chương trình truyền hình gây ra những luồng ý kiến trái chiều.

Tối 14/9, Trường Giang đăng tâm thư xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương. Nam nghệ sĩ thừa nhận có thời điểm bản thân thiếu tinh tế, chưa đủ chín chắn và đưa ra những lựa chọn không phù hợp.

Anh mong khán giả không tiếp tục nhắc tên hoặc suy diễn về những người từng có liên quan đến các câu chuyện trong quá khứ, bởi mỗi người hiện đã có cuộc sống riêng.

Ngày 16/9, Trường Giang thông báo tạm vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết đã trao đổi với nhà sản xuất và muốn dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, học hỏi thêm.

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#Trường Giang #tin sai sự thật #Công an TPHCM #xử phạt hành chính #mạng xã hội

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