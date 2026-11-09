Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang, người đẹp đến từ Hà Nội, giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 là Lê Phương Nghi.

Sau đêm thi, sáng 8/11, hoa, á hậu cùng đại diện Ban tổ chức tham dự họp báo, giải đáp các câu của báo giới.

Buổi họp báo có sự tham dự của tân hoa hậu, hai á hậu cùng đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo, các nhà tài trợ.

Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định kết quả được xác định dựa trên quy chế đã được phê duyệt và quá trình đánh giá toàn diện.

Mỗi khán giả có quyền yêu mến, kỳ vọng vào một thí sinh. Tuy nhiên, Ban tổ chức và Ban giám khảo không chỉ căn cứ vào nhan sắc hay những phần trình diễn trên sân khấu mà còn xem xét bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Từ hơn 400 hồ sơ đăng ký, cuộc thi lựa chọn 53 thí sinh vào chung khảo và 25 cô gái tham dự chung kết. Trong suốt hành trình, Ban giám khảo có điều kiện theo dõi việc chấp hành nội quy, cách ứng xử, tinh thần tham gia hoạt động và sự trưởng thành của từng người.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng có những thí sinh tỏa sáng trước ống kính nhưng những biểu hiện trong cuộc sống thường ngày cũng cần được xem xét. Ngay trong Top 3, mỗi người đều có thế mạnh riêng, song danh hiệu cao nhất phải dành cho người phù hợp nhất khi đánh giá tổng thể.

Nhắn nhủ các người đẹp sau đăng quang, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh chiếc vương miện không chỉ mang đến vinh quang mà còn đặt lên vai người nhận trách nhiệm trong chặng đường tiếp theo, đồng thời mong các cô gái tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh, giữ tinh thần khiêm nhường và cầu thị.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định kết quả được xác định dựa trên quy chế đã được phê duyệt và quá trình đánh giá toàn diện.

Mong thí sinh trực tiếp trải nghiệm và hành động

Tại họp báo, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn lại quá trình phối hợp giữa Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong trong mùa giải năm nay. Đây là mùa thứ hai Hoàng Thành Media đồng tổ chức, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã làm nên thương hiệu Hoa hậu Việt Nam xuyên suốt 38 năm.

Một trong những điểm được ông nhấn mạnh là tạo điều kiện để các thí sinh được đào tạo, trải nghiệm và tham gia hoạt động cộng đồng. Trong hành trình qua nhiều địa phương, đặc biệt tại vùng cao, các cô gái có cơ hội tìm hiểu văn hóa bản địa, quảng bá du lịch và trực tiếp thực hiện những phần việc trong các chương trình nhân ái.

Theo ông Bùi Minh Thành, những hoạt động này giúp thí sinh không chỉ nói về lòng nhân ái mà còn hiểu giá trị của sự sẻ chia thông qua hành động thực tế.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn lại quá trình phối hợp giữa Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong trong mùa giải năm nay.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang phản hồi bình luận về nhan sắc

Đối diện những bình luận cho rằng nhan sắc chưa thực sự nổi bật so với một số thí sinh khác, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cho biết cô đã đọc những ý kiến trên mạng xã hội.

Tân hoa hậu hiểu mỗi người có quan điểm và tiêu chuẩn đánh giá riêng. Cô tôn trọng sự khác biệt và mong khán giả tiếp tục theo dõi những hoạt động trong thời gian tới để có cái nhìn đầy đủ hơn về bản thân.

Trả lời câu hỏi về khả năng can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang, Yến Trang khẳng định hiện chưa có kế hoạch thay đổi diện mạo. Cô cho biết một trong những lý do lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên.

"Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi", Yến Trang chia sẻ.

Sinh năm 2006, tân hoa hậu hiện theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sau đăng quang, cô mong muốn tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các dự án nhân ái theo định hướng của Ban tổ chức.

Khi được hỏi về kế hoạch riêng, Yến Trang cho biết điều cô nghĩ đến trước tiên là trách nhiệm với cộng đồng. Người đẹp muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu vừa đón nhận.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trân trọng vương miện cao quý, mong muốn tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các dự án nhân ái theo định hướng của Ban tổ chức.

Hai á hậu mong muốn phát triển các hoạt động cộng đồng

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về sự cố trong phần thi trang phục dạ hội tối 7/11. Cô cho biết mình gặp sự cố khi thực hiện động tác với tà váy, khiến bản thân run và lo lắng về khả năng ảnh hưởng đến kết quả.

Tuy nhiên, kinh nghiệm sân khấu và quá trình tập luyện kỹ năng xử lý tình huống giúp Khánh Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Cô xem đây là trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành và thể hiện bản lĩnh.

Bên cạnh câu chuyện trên sân khấu, Khánh Linh dành nhiều thời gian nói về giáo dục và trách nhiệm cộng đồng. Á hậu 1 cho rằng may mắn có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và nhận được nhiều cơ hội phát triển.

Khánh Linh mong muốn tiếp tục dự án cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao. Trong ba năm tới, cô đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh, giúp các em nhỏ có thêm điều kiện tiếp cận tri thức.

Á hậu 1 kỳ vọng danh hiệu sẽ giúp cô kết nối nguồn lực, lan tỏa dự án và thực hiện những hoạt động có ý nghĩa trong nhiệm kỳ.

Hai á hậu mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động cộng đồng.

Lê Phương Nghi nhận được câu hỏi về cảm xúc khi chỉ giành danh hiệu Á hậu 2, dù trước chung kết được nhiều khán giả dự đoán sẽ đăng quang. Người đẹp cho biết cô tôn trọng kết quả đánh giá của Ban giám khảo, đồng thời hiểu rằng mỗi thí sinh đều đã nỗ lực trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Phương Nghi thừa nhận có một chút tiếc nuối, nhưng cảm xúc lớn hơn là sự biết ơn đối với những trải nghiệm và cơ hội mà Hoa hậu Việt Nam mang lại. Điều khiến cô hài lòng nhất không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn là việc đã vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện sự tiến bộ trong đêm chung kết.

Phương Nghi là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, sở hữu IELTS 7.5 và giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Trong hành trình dự thi, Phương Nghi thực hiện dự án Gieo mầm tương lai, hướng tới nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho trẻ em thông qua những hoạt động tái chế và trải nghiệm thực tế.

Sau đăng quang, Á hậu 2 mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động cộng đồng, tận dụng sức trẻ và cơ hội từ danh hiệu để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.