Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tân Hoa hậu Việt Nam: ‘Tôn trọng những bình luận trái chiều’

Duy Nam/ Ảnh: Báo Tiền Phong

TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang trở thành tâm điểm chú ý khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Sáng 8/11 cô tham dự buổi họp báo sau đăng quang. Tại họp báo, Yến Trang nhận được câu hỏi của phóng viên về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội xung quanh nhan sắc của cô.

img-8553.jpg
img-8554.jpg
img-8563.jpg
img-8562.jpg
Hoa hậu Yến Trang tại họp báo sáng 8/11. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Hài lòng với nhan sắc tự nhiên hiện tại

Trả lời báo chí, Yến Trang cho biết cô đã có dịp đọc các bình luận nhưng không quá bận lòng. Người đẹp sinh năm 2006 cho rằng mỗi khán giả có góc nhìn và tiêu chuẩn riêng, vì vậy cô tôn trọng những ý kiến khác biệt.

“Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt”, Yến Trang chia sẻ.

Thay vì cố gắng phản hồi từng nhận xét, tân hoa hậu muốn chứng minh năng lực và giá trị của bản thân bằng những hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Cô hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi hành trình sau đăng quang, nhìn thấy sự trưởng thành của mình qua từng công việc và dự án.

“Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, cô nói.

Khi được hỏi về khả năng can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang, Nguyễn Yến Trang khẳng định hiện tại cô chưa có dự định phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.

Theo Yến Trang, việc lựa chọn tham gia Hoa hậu Việt Nam xuất phát từ sự trân trọng những giá trị mà cuộc thi theo đuổi, trong đó có tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Đây cũng là điểm khiến cô cảm thấy đồng điệu và mong muốn chinh phục sân chơi này.

“Hiện tại, tôi chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Lý do tôi lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa”, người đẹp chia sẻ.

Cô cho biết hài lòng với diện mạo hiện tại và muốn giữ gìn những nét đẹp vốn có. Dù không loại trừ khả năng quan điểm có thể thay đổi trong tương lai, ở thời điểm này, Yến Trang chưa có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ.

“Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình”, cô nói.

Muốn tập trung cống hiến

img-8551.jpg
img-8552.jpg
img-8559.jpg
img-8561.jpg
img-8551.jpg
img-8565.jpg
Hoa hậu Yến Trang trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến là nữ sinh có thành tích học tập tốt, lựa chọn theo đuổi ngành sư phạm và từng bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên.

Việc đăng quang đặt ra cho Yến Trang vai trò mới với nhiều trách nhiệm hơn. Khi được hỏi về những dự định cá nhân sau cuộc thi, cô cho biết chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho riêng mình. Điều cô quan tâm trước mắt là làm tròn trách nhiệm của người giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi chưa có dự định riêng cho bản thân. Khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội. Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho bản thân, nhưng chắc chắn tiếp tục hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, Yến Trang chia sẻ.

Người đẹp cho biết sẽ chờ đợi sự sắp xếp và định hướng hoạt động từ Ban tổ chức. Cô mong muốn được tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức, các thí sinh, hoa hậu và đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Yến Trang xác định việc học tập vẫn là ưu tiên cần duy trì. Cô muốn tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân để đáp ứng những yêu cầu mới sau khi đăng quang.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang phải đối diện sự quan sát và kỳ vọng lớn hơn từ công chúng. Với Yến Trang, hành trình phía trước không chỉ là việc xuất hiện tại các sự kiện hay duy trì hình ảnh trước truyền thông, mà còn là quá trình trau dồi kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm.

Xem thêm

#Tân Hoa hậu Việt Nam Yến Trang #Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam

Cùng chuyên mục

Vì sao Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam?

Vì sao Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam?

TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.

Điều chưa biết về 'cô giáo tương lai' trở thành Hoa hậu Việt Nam

Điều chưa biết về 'cô giáo tương lai' trở thành Hoa hậu Việt Nam

TPO - Từ một cô gái hướng nội, ngại xuất hiện trước ống kính, Nguyễn Yến Trang từng bước vượt qua giới hạn bản thân để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân Hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn, ước mơ trở thành cô giáo và quan điểm về vẻ đẹp hòa bình của đất nước.

Nhan sắc Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhan sắc Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Lê Phương Nghi, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng. Trong ba tháng dự thi, cô gây dấu ấn với sự nỗ lực và để lại ấn tượng mạnh với dự án dạy trẻ mầm non làm đồ tái chế ở Gia Lai bằng tiền học bổng của mình.

Khoảnh khắc ít thấy ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhìn lại hậu trường trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tất bật chuẩn bị cho màn đồng diễn mở màn. Phía sau ánh đèn sân khấu là những phút giây gấp rút chỉnh trang, chăm chút diện mạo và tranh thủ từng khoảng nghỉ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Cận nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Cận nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi lần đầu ra mắt truyền thông sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khoảnh khắc đăng quang đặc biệt nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Khoảnh khắc đăng quang đặc biệt nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Khoảnh khắc các thế hệ hoa hậu cùng chúc mừng tân hoa hậu, các á hậu được xem là đặc biệt nhất lịch sử cuộc thi.

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.

Người nhà vỡ òa giây phút Nguyễn Yến Trang đăng quang

TPO - Khoảnh khắc Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, người thân vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Tiếng hò reo, những nụ cười rạng rỡ và cái ôm thật chặt từ gia đình đã làm nên giây phút đăng quang đầy cảm xúc.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và hai á hậu xuất hiện tại họp báo sau đăng quang

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Tôi tự tin với vẻ đẹp hiện tại'

TPO - Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, sáng 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Hoa sen trên tà áo dài của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa sen trên tà áo dài của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, 25 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân. Những họa tiết hoa sen kết hợp chất liệu mỹ thuật truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Thanh Thủy nhắn nhủ tân Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Thanh Thủy nhắn nhủ tân Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện đầy lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Cô gửi lời chúc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 vững tin tỏa sáng có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong nhiệm kỳ.

Khép lại hành trình rực rỡ tại Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sau khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại, người thân và bạn bè ùa lên sân khấu tặng hoa, trao những cái ôm động viên các thí sinh dừng chân trước Top 3. Không chạm tay tới vương miện, nhưng mỗi cô gái vẫn có hành trình đáng nhớ với những nỗ lực và dấu ấn riêng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe