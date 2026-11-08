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Hoa hậu

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Á hậu Khánh Linh nói về cú ngã ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Xuân Tùng - Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận từng lo lắng cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng đến kết quả chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sáng 8/11, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gặp gỡ báo chí sau khi lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại sự kiện, Khánh Linh chia sẻ về sự cố trượt ngã trong phần thi dạ hội ở chung kết tối 7/11. Cô cho biết trong lúc đá tà váy đã vô tình trượt ngã.

“Tôi run thật và sợ ảnh hưởng tới kết quả, đánh giá của ban giám khảo”, Khánh Linh chia sẻ.

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Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh nói sự cố vấp ngã giúp cô thêm trưởng thành.

Từng có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, trình diễn và ca hát, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng khi gặp tình huống bất ngờ trong đêm thi quan trọng. Tuy nhiên, những buổi rèn luyện tại nhà chung đã giúp Khánh Linh chuẩn bị phong thái và cách xử lý khi có sự cố.

Nhìn lại khoảnh khắc ấy, tân á hậu coi đây là trải nghiệm giúp mình trưởng thành. Cô muốn khán giả nhìn thấy khả năng ứng biến và sự cố gắng tiếp tục phần trình diễn.

“Cảm ơn sự cố để tôi thể hiện mình và trưởng thành hơn trên sân khấu”, Khánh Linh nói.

Chia sẻ về sự cố này, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tình huống thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của Khánh Linh. Cô không những đứng dậy mà còn tỏa sáng, tự tin hơn so.

“Đó là thử thách không mong muốn, nhưng khi gặp phải, Khánh Linh đã sẵn sàng đối mặt và xử lý rất xuất sắc. Chúng tôi nhận thấy sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Quá trình chấm điểm, đánh giá thí sinh kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Phần trình diễn trên sân khấu chỉ là một phần trong cơ cấu đánh giá tổng thể. Chúng tôi đánh giá cao bản lĩnh của Khánh Linh”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho biết điều cô muốn bắt tay thực hiện sau chung kết là dự án Cánh cửa thần kỳ, hướng tới xây dựng thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao. Khánh Linh đặt mục tiêu xây khoảng 20 thư viện trong ba năm tới, sử dụng sức lan tỏa của danh hiệu để tiếp tục theo đuổi kế hoạch.

Đây là dự án Khánh Linh từng trình bày trong phần thi Đại sứ Nhân ái. Cô đề xuất trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng và sách tiếng Anh để trẻ có thêm điều kiện tiếp cận ngoại ngữ, công nghệ. Kế hoạch giai đoạn đầu là xây ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng, đồng thời kết nối đội ngũ tình nguyện viên.

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Sau chung kết, Á hậu Khánh Linh mong muốn thực hiện dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ.

Khánh Linh cho rằng học tập cần gắn với khả năng đóng góp. “Học tập không chỉ tích lũy cho bản thân”, cô chia sẻ. Tân Á hậu 1 Khánh Linh nhấn mạnh mong muốn dùng kiến thức để làm những việc có ích cho cộng đồng.

Với danh hiệu Á hậu 1, cô mong tiếp tục giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam gắn với bốn trụ cột của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Á hậu Khánh Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Cô từng nhận học bổng từ sáu đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Trước đó, cô kể được gia đình cho tham gia thiện nguyện từ nhỏ và ấp ủ thực hiện dự án riêng khi đến Hoa hậu Việt Nam.

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#Á hậu Khánh Linh #Trần Xuân Khánh Linh #Lê Phương Nghi #Á hậu Phương Nghi #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #Top 3 Hoa hậu Việt Nam

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