Á hậu 2 Lê Phương Nghi: 'Tôi hài lòng với kết quả'

TPO - Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết hài lòng với kết quả, trân trọng đánh giá công tâm, khách quan của Ban giám khảo.
TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận từng lo lắng cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng đến kết quả chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Vũ Hồng Hạnh là thí sinh hai lần thắng giải Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Cô cũng là gương mặt đầu tiên được xướng tên vào Top 15 trong đêm chung kết.
TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.
TPO - Từ một cô gái hướng nội, ngại xuất hiện trước ống kính, Nguyễn Yến Trang từng bước vượt qua giới hạn bản thân để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân Hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn, ước mơ trở thành cô giáo và quan điểm về vẻ đẹp hòa bình của đất nước.
TPO - 25 thí sinh khoe hình thể quyến rũ và những bước chân tự tin trong phần thi áo tắm ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, Hải Phòng tối 7/11.
TPO - Lê Phương Nghi, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng. Trong ba tháng dự thi, cô gây dấu ấn với sự nỗ lực và để lại ấn tượng mạnh với dự án dạy trẻ mầm non làm đồ tái chế ở Gia Lai bằng tiền học bổng của mình.
TPO - Nhìn lại hậu trường trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tất bật chuẩn bị cho màn đồng diễn mở màn. Phía sau ánh đèn sân khấu là những phút giây gấp rút chỉnh trang, chăm chút diện mạo và tranh thủ từng khoảng nghỉ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi lần đầu ra mắt truyền thông sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Khoảnh khắc các thế hệ hoa hậu cùng chúc mừng tân hoa hậu, các á hậu được xem là đặc biệt nhất lịch sử cuộc thi.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.
TPO - Khoảnh khắc Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, người thân vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Tiếng hò reo, những nụ cười rạng rỡ và cái ôm thật chặt từ gia đình đã làm nên giây phút đăng quang đầy cảm xúc.
TPO - Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, sáng 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, 25 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân. Những họa tiết hoa sen kết hợp chất liệu mỹ thuật truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện đầy lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Cô gửi lời chúc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 vững tin tỏa sáng có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong nhiệm kỳ.
TPO - Sau khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại, người thân và bạn bè ùa lên sân khấu tặng hoa, trao những cái ôm động viên các thí sinh dừng chân trước Top 3. Không chạm tay tới vương miện, nhưng mỗi cô gái vẫn có hành trình đáng nhớ với những nỗ lực và dấu ấn riêng.