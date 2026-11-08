Á hậu 2 Lê Phương Nghi: 'Tôi hài lòng với kết quả'

TPO - Lê Phương Nghi, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng. Trong ba tháng dự thi, cô gây dấu ấn với sự nỗ lực và để lại ấn tượng mạnh với dự án dạy trẻ mầm non làm đồ tái chế ở Gia Lai bằng tiền học bổng của mình.