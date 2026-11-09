Sập cầu Tân Thành ở Tây Ninh, nhiều phương tiện rơi xuống kênh

TPO - Cầu Tân Thành ở Tây Ninh bất ngờ bị gãy và sập khi máy cày kéo rơ-moóc chở máy xúc đi qua khiến phương tiện rơi xuống kênh. May mắn, sự cố không gây thương vong về người.

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sập cầu Tân Thành, thuộc ấp Láng Lớn. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Hiện trường cầu Tân Thành bị sập, máy cày và máy xúc nằm dưới kênh. Ảnh: Văn Đát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, một máy cày kéo theo rơ-moóc chở máy xúc Kobe lưu thông qua cầu Tân Thành. Khi phương tiện đi đến nhịp giữa, kết cấu cầu bất ngờ bị gãy, sập xuống kênh. Máy cày, rơ-moóc và máy xúc sau đó rơi xuống dưới kênh.

Cầu Tân Thành là công trình giao thông kết nối hai ấp Láng Lớn và Hưng Điền A. Sự cố khiến việc đi lại của người dân qua khu vực bị gián đoạn.

Sập cầu Tân Thành ở Tây Ninh, may mắn không có thương vong. Ảnh: Văn Đát

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Khánh Hưng chỉ đạo Công an xã phối hợp các đơn vị liên quan rào chắn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến đường thay thế.

Các cơ quan chuyên môn của xã đang phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng công trình, thu thập thông tin, xác định tải trọng phương tiện và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định.