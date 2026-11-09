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Nghệ An siết an toàn khai thác mỏ sau vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Thu Hiền

TPO - Sau vụ tai nạn tại mỏ đá khiến 2 người tử vong, Sở Công Thương Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp rà soát điều kiện an toàn, chấn chỉnh hoạt động khai thác và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Ngày 9/11, Sở Công Thương Nghệ An cho biết đã yêu cầu UBND các xã, phường và doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấn chỉnh hoạt động, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động và thiết kế mỏ.

Các doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra sườn tầng, bờ mỏ, bãi thải; dừng khai thác ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, khai thác đúng phạm vi, công suất được cấp phép, vận hành camera, trạm cân và kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng.

Sở Công Thương yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường giám sát, xử lý các vi phạm như khai thác chưa thuê đất, vượt mốc giới, đổ thải trái phép. Lãnh đạo xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu chậm trễ hoặc không xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

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Mỏ đá nơi 2 công nhân tử vong.

Động thái chấn chỉnh được đưa ra sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá Lèn 12 Thung, thuộc xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của Công ty CP Vật liệu 99, khoảng 13h55 ngày 7/11, tổ khai thác do ông Đặng Văn Phúc làm tổ trưởng đang di chuyển giàn khoan bằng tời điện thì cáp tời bất ngờ bị văng.

Giàn khoan va đập mạnh vào hai công nhân Đ.V.H (SN 1985) và Đ.V.H (SN 2001), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà.

Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, cả hai đã tử vong.

Vụ tai nạn một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát quy trình vận hành thiết bị, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản.

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#tai nạn mỏ đá #an toàn khai thác #Nghệ An #khai thác khoáng sản #mỏ đá #tử vong

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