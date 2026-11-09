Biển số ô tô 999.99 trúng đấu giá hơn 6,1 tỷ đồng

TPO - Biển số ô tô 30B-999.99 có giá trúng đấu giá hơn 6,1 tỷ đồng và người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 có giá trúng đấu giá 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 là 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 là 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 là 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 là 4,055 tỷ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất 1,598 tỷ đồng; biển số 50AA-999.99 là 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 là 1,059 tỷ đồng...

Hiện phiên đấu giá thứ 11 với 748.215 biển số xe được đưa ra đấu giá. Trong đó 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Từ phiên đấu giá biển số lần thứ nhất vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền đấu giá lên tới 12.500 tỷ đồng.