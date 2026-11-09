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Biển số ô tô 999.99 trúng đấu giá hơn 6,1 tỷ đồng

Thanh Hà

TPO - Biển số ô tô 30B-999.99 có giá trúng đấu giá hơn 6,1 tỷ đồng và người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

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Ảnh minh họa sử dụng AI.

Trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 có giá trúng đấu giá 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 là 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 là 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 là 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 là 4,055 tỷ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất 1,598 tỷ đồng; biển số 50AA-999.99 là 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 là 1,059 tỷ đồng...

Hiện phiên đấu giá thứ 11 với 748.215 biển số xe được đưa ra đấu giá. Trong đó 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Từ phiên đấu giá biển số lần thứ nhất vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền đấu giá lên tới 12.500 tỷ đồng.

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#Đấu giá biển số xe #Biển số ô tô #Biển số xe máy #Bộ Công an #Ngân sách nhà nước

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