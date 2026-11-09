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Thế giới

Đức sắp có nữ tổng thống đầu tiên

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa thông báo sẽ đề cử chính trị gia bang Bavaria Ilse Aigner làm tổng thống kế nhiệm của nước này vào năm 2027. Nếu được bầu, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Đức.

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Bà Ilse Aigner được đề cử làm tổng thống Đức. (Ảnh: Reuters)

Ông Merz đưa ra thông báo trên tại bữa tối với các lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ngày 8/11, đồng thời xác nhận những thông tin đã được các nguồn tin trong đảng tiết lộ trước đó.

Bà Aigner, 61 tuổi, là thành viên đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), chính đảng tại bang Bavaria và là đảng chị em với CDU. Hiện bà là người đứng đầu cơ quan lập pháp bang Bavaria.

Nếu được CDU và CSU chính thức thông qua tại cuộc họp ngày 9/11, việc đề cử bà gần như chắc chắn sẽ nhận đủ ủng hộ cần thiết. Theo thông lệ chính trị Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền thường thống nhất một ứng viên chung cho chức vụ tổng thống. Liên minh hiện nay gồm CDU, CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). SPD nhiều lần bày tỏ ủng hộ bà Aigner.

Tổng thống Đức được bầu tại Hội nghị Liên bang - cơ quan chỉ được triệu tập với mục đích lựa chọn nguyên thủ quốc gia. Hội nghị dự kiến tiến hành bầu người kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier vào ngày 30/1/2027.

Ông Steinmeier - thuộc SPD, nhậm chức năm 2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 3/2027, theo giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm.

Tổng thống Đức chủ yếu giữ vai trò mang tính nghi lễ, với các nhiệm vụ như ký ban hành luật và chính thức bổ nhiệm các bộ trưởng. Tuy nhiên, nguyên thủ quốc gia cũng có vai trò là người điều hòa trung lập, đứng ngoài các mâu thuẫn đảng phái và đại diện cho sự đoàn kết dân tộc.

Bà Aigner được CSU đề cử từ đầu năm nay, nhưng CDU chưa vội ủng hộ do ông Merz cân nhắc các phương án khác. Điều này từng gây căng thẳng trong quan hệ giữa 2 đảng.

Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, bà Aigner được nhiều chính trị gia ngoài đảng tôn trọng, với khả năng giao tiếp, lắng nghe và am hiểu chính trường.

Bà cũng được biết đến qua những lần xuất hiện trong trang phục truyền thống tại các lễ hội bia ở Đức. Cách bà ứng xử với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại cơ quan lập pháp bang Bavaria được một số người đánh giá cao, vì vừa kiên quyết vừa lịch thiệp.

Trong bối cảnh phân cực chính trị gia tăng và AfD nhận tỷ lệ ủng hộ lên tới 28% trong một số cuộc thăm dò, những người ủng hộ bà Aigner kỳ vọng bà có thể đóng vai trò thúc đẩy đoàn kết và giảm căng thẳng chính trị.

Sinh ra tại bang Bavaria trong một gia đình điều hành doanh nghiệp điện, bà Aigner từng theo học kỹ thuật và làm kỹ thuật viên điện tử cho một công ty sản xuất máy bay trực thăng. Sau đó, bà chuyển sang hoạt động chính trị ở cấp địa phương, trước khi được bầu vào Quốc hội liên bang năm 1998.

Bà từng trải qua một ca phẫu thuật loại bỏ khối u ở lưng khi còn trẻ. Sau thời gian hoạt động tại chính trường liên bang và đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nông nghiệp, bà trở về Bavaria và được bầu làm lãnh đạo cơ quan lập pháp bang năm 2018.

Theo Reuters, Al Jazeera

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#Đức #Tổng thống Đức #Nữ tổng thống Đức #Ilse Aigner

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