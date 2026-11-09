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Kết luận của Bộ Chính trị về đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 114-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Theo kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu, sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có mô hình quản lý hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng; bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, phải khắc phục những bất cập, hạn chế, giao thoa; chồng chéo; tiếp thu có chọn lọc những ưu điểm trong mô hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới, kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai mô hình thí điểm về quản lý an toàn thực phẩm tại một số địa phương.

Theo kết luận, tại Trung ương, kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ NN&MT, Bộ Công Thương.

Tổ chức lại Cục an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ NN&MT, Bộ Công Thương thành cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ NN&MT, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tại cấp tỉnh, tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa - xã hội trực thuộc UBND cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

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#An toàn thực phẩm #Bộ Chính trị #Kết luận của Bộ Chính trị #Bộ Y tế #Quản lý an toàn thực phẩm

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