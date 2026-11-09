Quảng Ngãi siết chặt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú, nội trú, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, bảo đảm chất lượng bữa ăn và sức khỏe học sinh.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, hướng dẫn xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng cân đối, phù hợp từng nhóm tuổi, cấp học; thực hiện nghiêm quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình tổ chức bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, kiểm soát toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn, từ lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, giao nhận và phục vụ học sinh. Các cơ sở phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Đặc biệt, việc kiểm soát phải được chú trọng đối với các suất ăn chế biến bên ngoài rồi vận chuyển vào trường học. Các căng tin cũng được yêu cầu hạn chế tối đa kinh doanh thực phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo, không có lợi cho sức khỏe học sinh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, nhất là những đơn vị phục vụ nhiều cơ sở giáo dục, có số lượng suất ăn lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ truy xuất, điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản, vận chuyển và việc lưu mẫu thức ăn.

Ngành y tế phải chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, trang thiết bị để kịp thời ứng phó, cấp cứu và điều trị khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Khi phát hiện sự cố, các trường phải thông báo ngay cho cơ quan y tế, phối hợp cấp cứu người bị ảnh hưởng, đồng thời bảo quản nguyên trạng thực phẩm, mẫu lưu và hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lơ là, vi phạm quy định.

Việc tăng cường quản lý, giám sát từ nguồn nguyên liệu đến chất lượng từng suất ăn nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo đảm môi trường học đường an toàn và chăm sóc tốt hơn sức khỏe học sinh.