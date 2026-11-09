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‘Chốt’ hơn 80 nghìn tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, trong đó bố trí hơn 80.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, 69.000 tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương.

Chiều 9/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, tổng số thu ngân sách Trung ương hơn 1,77 triệu tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2,36 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dự toán hơn 408 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán hơn 311 nghìn tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ mức chi cải cách tiền lương năm 2027 là hơn 80 nghìn tỷ đồng; dự phòng ngân sách Trung ương 69 nghìn tỷ đồng.

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Toàn cảnh phiên họp chiều 9/11. (Ảnh: Như Ý)

Quốc hội cho phép bố trí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm được bảo lưu theo Kết luận số 83- KL/TW; kinh phí chi thường xuyên theo định mức quy định tại Nghị quyết số 12/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị quyết cũng nêu rõ về việc bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách Nhà nước năm 2025. Cụ thể, Bộ Công an là 5.752 tỷ đồng tương ứng 85%; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015 tỷ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cũng theo Nghị quyết, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100%.

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Dự toán chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2027. (Đơn vị: tỷ đồng)

Nghị quyết cũng dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách Nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định.

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#cải cách tiền lương #ngân sách 2027 #Quốc hội #ngân sách trung ương #dự phòng ngân sách #phân bổ ngân sách

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