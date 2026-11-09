Bị đau bụng, cụ bà 91 tuổi được phát hiện phình động mạch chủ ngực

TPO - Hai năm sau lần đặt ống ghép điều trị phình động mạch chủ bụng, cụ bà 91 tuổi ở Cần Thơ phát hiện thêm một đoạn phình dài khoảng 23 cm ở động mạch chủ ngực.

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về trường hợp bà P.T.P. (91 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có đoạn phình động mạch chủ ngực dài khoảng 23 cm. Các bác sĩ đã gây tê tại chỗ để đặt ống ghép bên trong đoạn mạch bị phình.

Theo Bệnh viện, hai năm trước, bà P. được phát hiện phình động mạch chủ bụng. Khi đó, các bác sĩ đã đặt cho bà một ống ghép có khung kim loại (stent graft) ở đoạn mạch bị phình.

Bà P. được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Lần này, bà P. nhập viện vì đau bụng nhiều. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện động mạch chủ của bà còn bị phình ở một vị trí khác trong lồng ngực. Đoạn mạch bị phình dài khoảng 23 cm, chỗ rộng nhất có đường kính 5,7 cm.

ThS.BS Đặng Văn Sô Đa ( Khoa Ngoại tổng hợp), cho biết động mạch chủ là mạch máu lớn nhất cơ thể. Khi một đoạn thành mạch giãn bất thường, áp lực của dòng máu vẫn liên tục tác động lên vị trí này. Khối phình có thể tiếp tục lớn lên. Nếu thành mạch vỡ, người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ Đa, kích thước đoạn phình là điều đáng lo ở bà P. Tuy nhiên, trước khi quyết định can thiệp, các bác sĩ còn phải tính đến khả năng chịu đựng của người bệnh. Ngoài tuổi cao, bà P. có bệnh lý hô hấp, tim mạch và suy thận mạn giai đoạn 3. Nếu mở ngực để xử trí trực tiếp đoạn động mạch bị tổn thương, bà có nguy cơ mất máu, gặp biến chứng tim, phổi và phải trải qua thời gian hồi phục kéo dài.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt một ống ghép bên trong đoạn động mạch bị phình. Bằng cách đưa ống ghép theo đường mạch máu đến vị trí cần điều trị, bác sĩ có thể thực hiện thủ thuật mà không cần mổ mở ngực. Máu sẽ chảy qua ống ghép, giúp giảm áp lực lên thành mạch và giảm nguy cơ vỡ.

Do bà P. tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền, các bác sĩ chọn gây tê tại chỗ thay vì gây mê toàn thân. Trong lúc đặt ống ghép, ê-kíp theo dõi sát huyết áp, nhịp thở và kiểm soát cơn đau cho bà.

Sau khi đặt ống ghép, người bệnh dần bớt đau ngực, đau bụng. Sau khoảng một tuần điều trị và theo dõi, sức khỏe bà P. ổn định và đã được xuất viện.