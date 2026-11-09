Hơn 100 bác sĩ da liễu, thẩm mỹ tham dự lễ ra mắt EXOSOMORE, cập nhật xu hướng y học tái tạo từ Hàn Quốc

Ngày 7/11, hơn 100 bác sĩ chuyên ngành da liễu, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, thẩm mỹ nội khoa, cùng đại diện các phòng khám, bệnh viện và chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da đã tham dự lễ ra mắt EXOSOMORE – thương hiệu ứng dụng công nghệ Exosome đến từ Hàn Quốc.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại Việt Nam mà còn là diễn đàn trao đổi về những xu hướng mới trong y học tái tạo (Regenerative Medicine) và chăm sóc da sau điều trị.

Chương trình có sự tham dự của ông Moon Jae Ho – CEO EXOSOMORE Hàn Quốc, bà Đào Thị Trúc Chi– đại diện EXOSOMORE Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ. Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời được cập nhật các nghiên cứu mới về Exosome, vai trò của y học tái tạo trong điều trị và phục hồi da, cũng như xu hướng chăm sóc làn da theo hướng bền vững đang phát triển tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, ông Moon Jae Ho, CEO EXOSOMORE Hàn Quốc, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường được thương hiệu đánh giá có tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, với đội ngũ bác sĩ không ngừng cập nhật các tiến bộ của y học hiện đại.

Ông Moon Jae Ho cho hay: "Chúng tôi rất vinh dự khi EXOSOMORE chính thức có mặt tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm của đông đảo bác sĩ. Điều chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ là một sản phẩm, mà còn là triết lý của y học tái tạo – nơi việc phục hồi sức khỏe làn da được xem là yếu tố quan trọng để tạo nên hiệu quả điều trị lâu dài. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai".

Là đơn vị đưa EXOSOMORE đến Việt Nam, bà Đào Thị Trúc Chi, đại diện thương hiệu tại Việt Nam, chia sẻ quá trình tìm kiếm đối tác kéo dài nhiều năm, với tiêu chí đặt nền tảng khoa học và giá trị chuyên môn lên hàng đầu.

"Trong quá trình làm việc với nhiều chuyên gia và thương hiệu y khoa tại Hàn Quốc, tôi nhận thấy một điểm chung: điều trị chỉ là bước khởi đầu, còn giai đoạn phục hồi mới quyết định chất lượng và sự bền vững của kết quả. Chính triết lý đó đã thôi thúc chúng tôi đưa EXOSOMORE đến Việt Nam, với mong muốn góp thêm một lựa chọn mới cho cộng đồng bác sĩ", bà Đào Thị Trúc Chi nói.

Theo bà Trúc Chi, Việt Nam đang sở hữu đội ngũ bác sĩ da liễu và thẩm mỹ có trình độ chuyên môn cao, luôn chủ động tiếp cận các xu hướng điều trị mới trên thế giới. Trong thời gian tới, EXOSOMORE sẽ phối hợp cùng các chuyên gia Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và cập nhật kiến thức nhằm thúc đẩy giao lưu chuyên môn giữa hai quốc gia.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu là chuyên đề về Exosome – lĩnh vực đang được nghiên cứu rộng rãi trong y học tái tạo. Exosome là các túi ngoại bào có kích thước nano, chứa nhiều phân tử tín hiệu sinh học như protein, lipid và RNA, có vai trò truyền thông tin giữa các tế bào. Trong những năm gần đây, Exosome được nghiên cứu với kỳ vọng hỗ trợ quá trình sửa chữa mô, điều hòa phản ứng viêm và phục hồi da sau các thủ thuật thẩm mỹ.

Theo BS. CKI Lê Bùi Thanh Thảo, bác sĩ chuyên khoa Da liễu, xu hướng điều trị hiện đại không còn chỉ hướng đến việc hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay sắc tố, mà tập trung nhiều hơn vào việc duy trì sức khỏe sinh học của làn da.

"Một làn da khỏe là nền tảng của mọi liệu trình thẩm mỹ thành công. Khi hàng rào bảo vệ da được phục hồi tốt, khả năng đáp ứng điều trị cũng như thời gian duy trì kết quả sẽ được cải thiện. Đó cũng là lý do y học tái tạo và các công nghệ hỗ trợ phục hồi đang được cộng đồng chuyên môn đặc biệt quan tâm", BS. CKI Lê Bùi Thanh Thảo chia sẻ.

Tại sự kiện, nhiều nghiên cứu quốc tế về Exosome cũng được giới thiệu và thảo luận. Các báo cáo cho thấy Exosome đang được nghiên cứu như một giải pháp hỗ trợ phục hồi sau điều trị, tuy nhiên các chuyên gia đều thống nhất rằng cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn để tiếp tục đánh giá hiệu quả và tính an toàn của công nghệ này trong các chỉ định khác nhau.

Bên cạnh phần báo cáo khoa học, khách mời còn có cơ hội trải nghiệm không gian trưng bày của EXOSOMORE, tìm hiểu quy trình nghiên cứu, công nghệ phát triển sản phẩm và định hướng ứng dụng trong hỗ trợ chăm sóc da sau điều trị. Đại diện thương hiệu cho biết hệ thống sản phẩm được xây dựng theo triết lý "From Clinic to Home", hướng đến việc kết nối giữa điều trị tại phòng khám và chăm sóc da hằng ngày, giúp duy trì môi trường thuận lợi cho quá trình phục hồi của làn da.

Không khí sự kiện trở nên sôi nổi với các phiên thảo luận mở giữa bác sĩ Việt Nam và chuyên gia Hàn Quốc. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh xu hướng Skin Longevity, vai trò của Exosome trong điều trị da liễu và triển vọng ứng dụng công nghệ sinh học trong chăm sóc da tại Việt Nam. Những trao đổi này không chỉ mang tính học thuật mà còn phản ánh nhu cầu cập nhật kiến thức ngày càng lớn của đội ngũ bác sĩ trong bối cảnh ngành thẩm mỹ đang thay đổi nhanh chóng.

Khép lại chương trình, đại diện EXOSOMORE Hàn Quốc, các chuyên gia và hơn 100 bác sĩ đã cùng tham gia nghi thức ra mắt thương hiệu tại Việt Nam. Theo ban tổ chức, đây sẽ là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động đào tạo, hội thảo và hợp tác chuyên môn trong thời gian tới, góp phần kết nối đội ngũ bác sĩ Việt Nam với những xu hướng mới của y học tái tạo trên thế giới.