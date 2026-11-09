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Sức khỏe

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Ăn cá nóc, 14 người ở Lâm Đồng nhập viện, 1 người nguy kịch

Thái Lâm

TPO - Sau khi cùng ăn cá nóc biển do 1 ngư dân mang về, 14 người ở làng chài Phú Hài, tỉnh Lâm Đồng phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, 1 bệnh nhân bị ngộ độc nặng, hôn mê sâu và suy thận.

Ngày 9/11, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang điều trị cho 14 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển. Trong đó, 1 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

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14 người ở làng chài Phú Hài phải nhập viện cấp cứu sau khi ﻿ăn cá nóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 8/11, sau chuyến đi biển, 1 ngư dân ở làng chài Phú Hài, phường Phú Thủy, mang 2 con cá nóc về nhà. Sau đó, người này cùng 13 người thân trong gia đình chế biến cá để ăn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, những người tham gia bữa ăn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Chiều 8/11, bệnh viện tiếp nhận 10 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Đến tối cùng ngày, thêm 4 người nhập viện với các triệu chứng tương tự, nâng tổng số bệnh nhân lên 14 người.

Đáng chú ý, 1 bệnh nhân nam 48 tuổi bị ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Phúc, đến sáng 9/11, sức khỏe của 13 bệnh nhân cơ bản ổn định. Riêng trường hợp ngộ độc nặng vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, theo dõi sát.

Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tổ chức hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhằm thống nhất phương án điều trị cho bệnh nhân nguy kịch.

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Việt Nam hiện ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài trong số đó có độc tính cao. Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, cá nóc có thể chứa độc tố tetrodotoxin, tác động lên hệ thần kinh, gây ngộ độc nghiêm trọng, suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chú ý, độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả khi đã qua chế biến. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

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#ngộ độc cá nóc #cá nóc Lâm Đồng #Phú Hài #Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận #tetrodotoxin

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