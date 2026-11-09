Những điều ít biết về gia đình tỷ phú Jensen Huang

TPO - Tỷ phú Jensen Huang trao nhiều vị trí quan trọng trong Nvidia cho các thành viên gia đình. Con gái, con trai và con rể của ông đều đang làm việc cùng cha.

Tỷ phú Jensen Huang cùng vợ, con gái Madison và con trai Spencer trong bức ảnh chụp năm 2007. (Ảnh: Getty)

Ngày 8/11, ông Jensen Huang gửi lời xin lỗi nhân viên Nvidia về việc không chung thủy trong hôn nhân. Ông mở đầu thông điệp bằng dòng chữ “Gửi các đồng nghiệp của tôi tại Nvidia”, nhưng sau đó lại trực tiếp hướng lời nhắn đến gia đình mình.

“Tôi biết lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì tôi đã gây ra. Tôi hy vọng gia đình chúng ta sẽ hàn gắn và theo thời gian, tôi có thể lấy lại được niềm tin của mọi người”, ông viết.

Hội đồng quản trị công ty cho biết đang điều tra thông tin cho rằng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Theo các bài viết trên truyền thông quốc tế, Chính phủ Mỹ tin rằng bà Alice Huang - lãnh đạo cấp cao của một công ty trung tâm dữ liệu tại Singapore có hợp tác với Nvidia, đã cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài trong thời gian có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang.

Có trụ sở tại Santa Clara, bang California, Nvidia khác biệt so với các tập đoàn công nghệ lớn khác nhờ lực lượng lao động tương đối tinh gọn và cơ cấu lãnh đạo ít tầng nấc. Không có nhân vật số 2 hay người kế nhiệm rõ ràng, ông Jensen Huang trực tiếp điều hành phần lớn hoạt động của công ty, đồng thời ngày càng trao nhiều trách nhiệm cho người nhà.

Con gái Madison Huang và con trai Spencer Huang của ông đều làm việc tại Nvidia. Chồng của cô Madison - Nico Caprez, cũng là nhân sự của tập đoàn.

Công ty do ông Jensen Huang đồng sáng lập đã trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt 4.000 tỷ USD. Những thông tin mới được tiết lộ làm dấy lên nhiều câu hỏi về những hoạt động vận động hành lang của ông nhằm phản đối những biện pháp kiểm soát xuất khẩu các dòng chip AI mạnh cho Trung Quốc, cũng như nỗ lực của Nvidia nhằm ngăn chặn chip mà công ty bán ra bị chuyển đến thị trường này.

Ngày 8/11, phát biểu trong chương trình của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Jensen Huang nên tiếp tục làm CEO của Nvidia.

Theo một số đánh giá, ông Jensen Huang đã biến Nvidia thành doanh nghiệp gia đình ở mức độ hiếm thấy tại Thung lũng Silicon.

Ông đã đưa 2 người con với người vợ có hơn 40 năm chung sống vào những bộ phận quan trọng của Nvidia.

Cô Madison Huang dành phần lớn thời gian làm việc tại Omniverse - bộ phận phát triển phần mềm có vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Nvidia, vượt ra khỏi lĩnh vực phần cứng.

Cô thường xuyên đi công tác cùng cha và là thành viên của nhóm lãnh đạo Nvidia, được gọi là “The Band”. Nhóm này đồng hành với ông Jensen Huang trong các chuyến đi, hỗ trợ ông chuẩn bị và quản lý bài thuyết trình tại các sự kiện, báo Wall Street Journal dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết.

Spencer Huang làm việc tại bộ phận robot của Nvidia. Theo các nhân viên công ty, anh có tính cách kín đáo và ít nói hơn người chị gái năng động, quyết liệt.

Theo báo cáo ủy quyền Nvidia nộp hồi tháng 5, tổng thu nhập của Spencer Huang trong năm tài chính 2026 là 1,3 triệu USD, trong khi Madison Huang nhận 1,2 triệu USD.

Cả hai đều không đi theo con đường sự nghiệp truyền thống để gia nhập Nvidia. Madison Huang từng theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và trường Le Cordon Bleu, từng làm việc cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Em trai cô từng chuyển đến Đài Bắc, mở quán bar cocktail được nhiều người biết đến, trước khi trở lại Mỹ theo học chương trình MBA tại Đại học New York.

Tuần trước, Madison Huang và chồng mới cưới Nico Caprez cùng tham dự buổi dạ tiệc do ông Jensen Huang tổ chức để gây quỹ cho Nhà hát Opera San Francisco. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo hàng đầu trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi tiệc, CEO Nvidia cảm ơn con gái vì những chi tiết tinh tế mà cô đưa vào sự kiện. Theo một người tham dự, chương trình được trang trí công phu, tái hiện bối cảnh vở opera Đám cưới Figaro của Mozart.

Caprez bắt đầu hẹn hò với Madison Huang khi cả hai cùng theo học chương trình kinh doanh tại London. Anh gia nhập Nvidia năm 2024, với vị trí quản lý phát triển doanh nghiệp và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch vào tháng 1/2026.

Từng là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, Caprez hiện là một trong những lãnh đạo chủ chốt phụ trách quan hệ của Nvidia với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mới nổi, đồng thời tham gia triển khai chiến lược cung cấp các bảo đảm tài chính cho khách hàng.

Vợ lo hết mọi việc

Jensen Huang và vợ - bà Lori Huang, gặp nhau khi cùng học tại đại học bang Oregon. Khi đó, ông 17 tuổi còn bà 19 tuổi.

Trong một cuộc trò chuyện trước công chúng, ông Jensen Huang kể rằng ông từng nói với Lori rằng nếu học cùng ông mỗi tuần, bà sẽ đạt toàn điểm A.

Ông cũng từng hứa bà sẽ trở thành CEO của một công ty trước khi ông bước sang tuổi 30.

Bà Lori Huang thường xuyên đồng hành cùng chồng tại các sự kiện. Bà hiện giữ chức chủ tịch quỹ từ thiện gia đình, với quy mô tài sản khoảng 9 tỷ USD.

Gần đây, ông Jensen Huang nói với các lãnh đạo cấp cao rằng, kể từ khi kết hôn, bà Lori đã làm mọi việc cho ông, từ ký giấy tờ đến quản lý tài chính gia đình. Theo một người từng nghe những chia sẻ này, ông còn đùa mình thậm chí không biết địa chỉ nhà riêng và cũng không trực tiếp thanh toán bất kỳ hóa đơn nào.

Khi thành lập Nvidia năm 1993, ông Jensen Huang đã có con. Vợ chồng ông nuôi dạy các con tại San Jose trước khi chuyển đến một ngôi nhà ở Los Altos Hills.

Hai người con lớn lên cùng các sự kiện của Nvidia. Khi các con còn nhỏ, ông Jensen Huang từng nói với người bạn thân của gia đình rằng ước mơ của ông là một ngày nào đó, một trong hai người con sẽ điều hành Nvidia.

Trong một cuộc họp toàn thể nhân viên, ông từng nói các bậc cha mẹ sẽ không giới thiệu con mình vào làm việc nếu họ không đủ năng lực đảm nhận. Ông cũng nói đùa rằng đôi khi con của nhân viên làm việc tốt hơn cả cha mẹ chúng, những người có mặt tại sự kiện cho biết.