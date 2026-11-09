2.000 tỷ đồng dôi dư từ mở rộng Quốc lộ 91 đi về đâu?

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết sử dụng khoảng 2.000 tỷ đồng vốn dư từ Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu tuyến Quốc lộ 91 để nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường kết nối với dự án và công trình chống ngập.

Tại kỳ họp thứ 9 diễn ra sáng 9/11, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7).

Theo đó, ngoài mở rộng tuyến chính đoạn 7 km đầu Quốc lộ 91, dự án bổ sung thêm cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường, nút giao phụ cận tuyến chính, bờ kè và cống ngăn triều sông Bình Thủy.

Về nguồn vốn, các hạng mục bổ sung dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn kết dư từ Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km Quốc lộ 91 đã được phê duyệt trước đó (được duyệt hơn 7.237 tỷ đồng).

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) dư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, các hạng mục bổ sung gồm cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường kết nối với Quốc lộ 91 như Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu nhỏ, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh, Âu Cơ.

Với phần chống ngập, bổ sung công trình kè, cống kiểm soát triều và âu thuyền trên sông Bình Thủy, thuộc phường Bình Thủy. Cống kiểm soát triều gồm 3 khoang, có hệ thống cửa van phục vụ kiểm soát triều và điều tiết nước, kết hợp âu thuyền để duy trì hoạt động giao thông đường thủy.

Thời gian thực hiện các hạng mục bổ sung từ nay đến năm 2028.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, qua rà soát quá trình triển khai, Dự án mở rộng 7 km Quốc lộ 91 dự kiến còn dư khoảng 2.000 tỷ đồng (chủ yếu từ chi phí giải phóng mặt bằng - PV). Nếu không được sử dụng, nguồn vốn dư này sẽ bị thu hồi. Trong khi thành phố còn nhiều nhu cầu đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chống ngập.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cũng chấn chỉnh các đơn vị về tình trạng họp quá nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, nguồn vốn Trung ương bố trí cho dự án không thể tùy tiện điều chuyển sang các công trình ở địa bàn khác. Do đó, sử dụng vốn này phải gắn với các dự án có tính chất kết nối, liên thông, nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của tuyến Quốc lộ 91.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xác định cụ thể danh mục công trình bổ sung và xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết.

Tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cũng lưu ý các sở ngành, địa phương khắc phục tình trạng tổ chức họp quá nhiều và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài.

Với tình trạng họp nhiều, ông Thanh cho rằng, có những nội dung chỉ cần khoảng 15 phút để giải quyết, có thể trao đổi qua điện thoại hoặc họp trực tuyến, nhưng vẫn tổ chức họp trực tiếp. Do đó, các cơ quan đổi mới phương thức làm việc, chỉ tổ chức họp khi thực sự cần thiết.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn kéo dài, theo ông Thanh, tình trạng này một phần do dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quy trình giải quyết. Do đó, các cơ quan chuyên môn rà soát việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại... có giải pháp phù hợp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.