Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Buổi Lễ công bố chính thức đánh dấu mốc quan trọng Y tế Việt Nam đã “về đích” hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít quốc gia châu Á hoàn toàn làm chủ “công nghệ lõi” trong công nghệ và liệu pháp tế bào với các tiêu chuẩn chất lượng cao cấp và mức độ an toàn tương đồng với các tiêu chuẩn tại Nhật Bản - quốc gia đã sở hữu 3 giải Nobel y sinh liên quan đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch, tiên phong thế giới trong kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư.

Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Y tế Grandsoul (Nhật Bản) trao văn kiện tại lễ công bố. Ảnh: TTXVN.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, đánh giá cao Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có ưu thế về hạ tầng công nghệ, đội ngũ chuyên gia giỏi, uy tín và chất lượng chuyên môn cao. Đây là những điều kiện nền tảng quan trọng để Grandsoul quyết định lựa chọn Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao công nghệ toàn diện tại Việt Nam.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu phòng Labo đạt chuẩn quốc tế về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật nuôi cấy, hoạt hóa và chuẩn bị tế bào tiên tiến phục vụ điều trị, nâng cao sức khỏe.

GS.TS Matsuo Yoshinobu cho biết, qua quá trình đánh giá, thẩm định toàn diện của các chuyên gia Nhật Bản, Tâm Anh được xác nhận đáp ứng các yêu cầu khắt khe về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ, thiết bị ở mức rất cao, do đó quá trình tiếp nhận chuyển giao, vận hành và từng bước làm chủ công nghệ trị liệu tế bào theo các tiêu chuẩn chuyên môn và chất lượng của Nhật Bản đã diễn ra nhanh chóng, “về đích” vượt trước thời gian dự kiến.

Tháng 10/2026, GS.TS Matsuo Yoshinobu trực tiếp thẩm định cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và chất lượng nuôi cấy, phân lập tế bào tại Tâm Anh, xác nhận đạt tiêu chuẩn cao của Nhật Bản. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch được hai bên lựa chọn chuyển giao là các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe trong nhiều năm qua. Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

MSC có khả năng điều hòa đáp ứng miễn dịch và tham gia vào quá trình sửa chữa mô, vì vậy đang được nghiên cứu, phát triển trong nhiều hướng ứng dụng liên quan đến bệnh lý tim mạch, thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da…

Với công nghệ tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) trong điều trị ung thư, máu của người bệnh được thu thập để phân lập tế bào miễn dịch, tuyển chọn những tế bào miễn dịch phù hợp, sau đó nuôi cấy trong môi trường chuyên biệt nhằm tăng sinh và hoạt hóa chức năng. Khi đạt các tiêu chuẩn chất lượng, tế bào được truyền trở lại cơ thể, góp phần tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch. Công nghệ này mở ra ứng dụng trong miễn dịch trị liệu, có thể được xem xét phối hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác tùy tình trạng người bệnh.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018 với công trình nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư (ức chế chốt kiểm miễn dịch). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết liệu pháp miễn dịch đang trở thành một trong những hướng tiến bộ quan trọng của điều trị ung thư hiện đại. Công nghệ này hiện được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị ung thư, góp phần thay đổi chiến lược điều trị và cải thiện kết quả ở nhiều loại ung thư như ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, bàng quang, thận, gan, ung thư vú… Ưu điểm của liệu pháp miễn dịch là khả năng nhận diện và hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư một cách có chọn lọc.

Ở giai đoạn sớm, khi được chỉ định phù hợp và phối hợp với các phương pháp khác, liệu pháp này có thể giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt căn, cải thiện thời gian sống còn. Với bệnh nhân ở giai đoạn tiến xa, di căn, liệu pháp miễn dịch có thể giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại chẩn đoán và điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, nâng cao năng lực chẩn đoán và mở rộng các phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến

Các công nghệ này sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại 5 cơ sở ở TP.HCM và Hà Nội, hiện đang phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Tâm Anh đã đầu tư nhiều công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư như CT Somatom Force VB30, MRI 3 Tesla, PET/CT, xét nghiệm chuyên sâu và sinh học phân tử. Bệnh viện sở hữu hai hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci Xi (Mỹ), đã thực hiện thành công hơn 600 ca, đồng thời triển khai hóa trị, xạ trị công nghệ cao. Đặc biệt, hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT (Mỹ), trị giá gần 2.000 tỷ đồng, đang được lắp đặt, hoàn thiện trước khi vận hành.