Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Sáng 9/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bình Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số và an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng từ Công ty TNHH MasterD Entertainment.

Trao hỗ trợ tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Nguyên Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MasterD Entertainment, chia sẻ, vừa qua nghệ sĩ Quang Hùng MasterD đã phát hành album mang tên BLOOMEVER - một dự án âm nhạc nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ khán giả. Từ những thành quả mà dự án mang lại, công ty đã quyết định trích toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh album để thực hiện chương trình đóng góp cho cộng đồng, với tổng giá trị hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bình Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số và an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng từ Công ty TNHH MasterD Entertainment. Ảnh: PV.



“Chúng tôi mong muốn nguồn lực đóng góp này sẽ góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; đồng thời đồng hành cùng những hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và những tiện ích của đời sống hiện đại”, ông Phúc nhấn mạnh.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử, tình cảm cùng tinh thần trách nhiệm của Công ty TNHH MasterD Entertainment, ông Nguyễn Bình Minh - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống.

“Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình nhân dân, hướng tới xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, hoạt động hiệu quả, gần dân hơn”, ông Nguyễn Bình Minh cho biết.

Ông Nguyễn Bình Minh mong muốn, trong thời gian tới, Công ty TNHH MasterD Entertainment cùng nghệ sĩ Quang Hùng MasterD sẽ tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam trên hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng và chung tay vì cộng đồng, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong xã hội.