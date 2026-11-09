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Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang

Nhật Huy

TPO - Chiều 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chiều 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

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Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (áo trắng) trao quyết định cho ông Tống Phước Trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác của ông Tống Phước Trường; đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ông Tống Phước Trường nhanh chóng tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, rà soát các chương trình, kế hoạch công tác; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính, chủ động đề xuất giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tống Phước Trường khẳng định, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

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#An Giang #Tống Phước Trường #Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy #điều động bổ nhiệm cán bộ

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